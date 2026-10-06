ΗΠΑ: Ισόβια σε πρώην παίκτη του American Idol για τη δολοφονία της γυναίκας του – Η ομοιότητα με τα Γλυκά Νερά

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Σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης καταδικάστηκε στο Οχάιο ο 40χρονος Κέιλεμπ Φλιν, πρώην πάστορας μουσικής και παλαιότερος διαγωνιζόμενος του «American Idol», για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του, Άσλεϊ. Η υπόθεση θυμίζει, ως προς τη σκηνοθεσία που ακολούθησε το έγκλημα, εκείνη των Γλυκών Νερών: ο Φλιν επιχείρησε να πείσει τις Αρχές ότι η γυναίκα του είχε πέσει θύμα εισβολέα, όμως τα ψηφιακά στοιχεία και τα μηνύματα με την ερωμένη του κατέρριψαν την εκδοχή του.

Ο Φλιν κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Άσλεϊ, η οποία πυροβολήθηκε ενώ κοιμόταν στο σπίτι τους στο Τιπ Σίτι του Οχάιο, στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, μετά το έγκλημα ο 40χρονος σκηνοθέτησε τον χώρο ώστε να μοιάζει με διάρρηξη και υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο όταν άκουσε τους πυροβολισμούς. Το όπλο της δολοφονίας δεν εντοπίστηκε.

Η ομοιότητα με την υπόθεση των Γλυκών Νερών

Το συγκεκριμένο στοιχείο παραπέμπει αναπόφευκτα στην υπόθεση της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά.

Τον Μάιο του 2021, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δολοφόνησε την 20χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να εμφανίσει το έγκλημα ως αποτέλεσμα βίαιης ληστείας μέσα στο σπίτι τους.

Για εβδομάδες υποστήριζε ότι άγνωστοι δράστες είχαν εισβάλει στη μεζονέτα, μέχρι που στοιχεία από κάμερες, το κινητό του τηλέφωνο και το smartwatch της Καρολάιν αποκάλυψαν τις αντιφάσεις στην εκδοχή του. Αργότερα ομολόγησε τη δολοφονία και καταδικάστηκε σε ισόβια.

Στην αμερικανική υπόθεση, αντίστοιχα, τα ψηφιακά ίχνη αποδείχθηκαν καθοριστικά στην κατάρριψη του σεναρίου περί αγνώστου εισβολέα.

Τα μηνύματα με την ερωμένη

Καθοριστικό ρόλο στη δίκη του Φλιν έπαιξε η εξωσυζυγική σχέση του με την 24χρονη Αλέιγκα Μπότνερ, την οποία είχε γνωρίσει στην εκκλησία όπου δραστηριοποιούνταν.

Οι δύο τους είχαν ανταλλάξει περισσότερα από 100.000 μηνύματα, αρκετά από τα οποία παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Σε αυτά, ο Φλιν εξέφραζε επανειλημμένα την επιθυμία να φύγει η σύζυγός του από τη ζωή του, ενώ σε μία συνομιλία ανέφερε ότι σκεφτόταν τρόπους να τη σκοτώσει χωρίς να καταλήξει στη φυλακή.

Λίγο πριν από τη δολοφονία είχε στείλει στην Μπότνερ μηνύματα στα οποία έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι την επέλεγε και ότι επρόκειτο σύντομα να είναι «ελεύθερος».

Η Μπότνερ κατέθεσε εναντίον του στη δίκη.

«Γιατί τη μισούσες τόσο πολύ;»

Η πιο φορτισμένη στιγμή της διαδικασίας ήρθε κατά την επιμέτρηση της ποινής, όταν στο δικαστήριο διαβάστηκαν οι επιστολές των δύο κοριτσιών του ζευγαριού, που σήμερα είναι 10 και 12 ετών.

Η μικρότερη, Άβα, περιέγραψε τη μητέρα της ως «τον τέλειο άνθρωπο» και την καλύτερή της φίλη και ρώτησε τον πατέρα της:

«Τι έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;»

Η μεγαλύτερη κόρη, Αλίσα, τον κατηγόρησε ότι σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και τον κάλεσε να παραδεχθεί την πράξη του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να τον επισκεφθεί στη φυλακή.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο σπίτι τη νύχτα της δολοφονίας και πλέον μεγαλώνουν με την αδελφή της μητέρας τους και τον σύζυγό της.

Οι συγγενείς τους περιέγραψαν στο δικαστήριο δύο παιδιά που εξακολουθούν να προσπαθούν να διαχειριστούν την απώλεια της μητέρας τους και επισκέπτονται συχνά τον τάφο της.

Τα στοιχεία που «έδεσαν» την υπόθεση

Πέρα από τα μηνύματα, η εισαγγελία παρουσίασε δεδομένα δραστηριότητας από το iPhone και το Apple Watch του Φλιν, τα οποία εξετάστηκαν σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι κοιμόταν όταν έγινε η δολοφονία.

Οι εισαγγελείς χρησιμοποίησαν επίσης υλικό από κάμερες και άλλα ψηφιακά δεδομένα, ενώ υποστήριξαν ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πραγματική εισβολή στο σπίτι.

Οι ένορκοι τελικά τον έκριναν ένοχο για εννέα κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διακεκριμένη ανθρωποκτονία και αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων.

Η δικαστής Τζανίν Πρατ του επέβαλε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, καθώς και πρόσθετες διαδοχικές ποινές για αλλοίωση στοιχείων και για τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Έκλαψε, αλλά επέμεινε ότι δεν τη σκότωσε

Πριν ακούσει την ποινή του, ο Φλιν ξέσπασε σε λυγμούς και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι παραβίασε τους γαμήλιους όρκους του, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την απιστία.

Ωστόσο, επέμεινε ότι δεν δολοφόνησε τη σύζυγό του και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αθωότητά του. Η υπεράσπισή του έχει προαναγγείλει έφεση.

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε εμφανιστεί για λίγο στο «American Idol» το 2013. Τότε, μιλώντας στην κάμερα για την Άσλεϊ, είχε δηλώσει ότι αγαπούσε τη σύζυγό του «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

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