Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία ενεργοποιούν την κοινή άμυνα στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας – Ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στο Ριάντ για αποτροπή των Χούθι

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Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία αποφάσισαν τη Δευτέρα να «εφαρμόσουν άμεσα» τις δεσμεύσεις κοινής άμυνας που απορρέουν από τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την παροχή και την «ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων» στο Βασίλειο.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο κοινής δήλωσης που εκδόθηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής Πολιτικής και Άμυνας στο Ριάντ.

Αξιωματούχοι των τριών χωρών καταδίκασαν τις πρόσφατες απόπειρες στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και πολιτικών και οικονομικών υποδομών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν.

بيان مشترك صادر عن الاجتماع الطارئ للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي عقدت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية في الرياض، اليوم، اجتماعًا طارئًا للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية. وفي إطار البناء المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، كأول أمين عام ولمدة ثلاث سنوات. ورحبت الدول الأطراف بمعاليه، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومعربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه. وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها. وأشادت جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها. واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك، وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات. وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لأحكام الاتفاقية. — وزارة الدفاع (@modgovksa) October 5, 2026

Η επιτροπή διόρισε επίσης τον απόστρατο Πακιστανό Αντιστράτηγο Nauman Mahmood ως τον πρώτο Γενικό Γραμματέα της συμμαχίας, με τριετή θητεία, ενισχύοντας έτσι το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας —η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα από τον Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ — περιλαμβάνει διάταξη συλλογικής άμυνας, βάσει της οποίας μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός εκ των συμβαλλομένων μερών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

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