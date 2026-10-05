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05.10.2026 21:34

Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία ενεργοποιούν την κοινή άμυνα στο πλαίσιο του Συμφώνου της Μέκκας – Ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στο Ριάντ για αποτροπή των Χούθι

05.10.2026 21:34
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Η Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και η Τουρκία αποφάσισαν τη Δευτέρα να «εφαρμόσουν άμεσα» τις δεσμεύσεις κοινής άμυνας που απορρέουν από τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σαουδαραβικού Υπουργείου Άμυνας, αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την παροχή και την «ταχεία ανάπτυξη συμφωνημένων στρατιωτικών δυνάμεων και δυνατοτήτων» στο Βασίλειο.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο κοινής δήλωσης που εκδόθηκε μετά από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Επιτροπής Πολιτικής και Άμυνας στο Ριάντ.

Αξιωματούχοι των τριών χωρών καταδίκασαν τις πρόσφατες απόπειρες στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πόλεων και πολιτικών και οικονομικών υποδομών, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η επιτροπή διόρισε επίσης τον απόστρατο Πακιστανό Αντιστράτηγο Nauman Mahmood ως τον πρώτο Γενικό Γραμματέα της συμμαχίας, με τριετή θητεία, ενισχύοντας έτσι το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας.

Η Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας —η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα από τον Διάδοχο του Θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεμπάζ Σαρίφ — περιλαμβάνει διάταξη συλλογικής άμυνας, βάσει της οποίας μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός εκ των συμβαλλομένων μερών θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

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