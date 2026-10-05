Απελάσεις χωρίς επιστροφή: Πώς η πολιτική Τραμπ εκθέτει ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες σε νέους κινδύνους

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Πριν από δύο χρόνια, ένα πλήθος επιτέθηκε στον Abdou Latifou και τον απείλησε ότι θα τον σκοτώσει, αφού τον είδαν να φιλά τον άνδρα που αγαπούσε.

Έφυγε από την πατρίδα του, το Τόγκο, στη Δυτική Αφρική, και αναζήτησε καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την αίτησή του για άσυλο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Latifou πανηγύρισε όταν δικαστής μετανάστευσης στις ΗΠΑ αποφάσισε ότι δεν ήταν ασφαλές να επιστραφεί στην πατρίδα του.

«Είπα στον εαυτό μου: “Από σήμερα, μπαίνω σε έναν κόσμο όπου είμαι ελεύθερος να ζω ως ο εαυτός μου”», δήλωσε.

Τον Ιούνιο, όμως, ο Latifou επιβιβάστηκε αναγκαστικά σε αεροσκάφος που εκτελούσε απελάσεις από τις ΗΠΑ — όχι με προορισμό το Τόγκο, αλλά τη Σιέρα Λεόνε, μια χώρα όπου οι ομοφυλόφιλοι άνδρες μπορούν να καταδικαστούν σε ισόβια κάθειρξη βάσει νόμων της αποικιακής εποχής.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει απελάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε τρίτες χώρες, μέσω συμφωνιών με φτωχές χώρες του εξωτερικού.

Η υπόθεση του Latifou είναι μία από τις 40 περιπτώσεις που κατέγραψε το Reuters, στις οποίες μετανάστες που είχαν λάβει νομική προστασία στις ΗΠΑ επειδή είχαν υποστεί διώξεις λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους, απελάθηκαν σε τρίτες χώρες της Αφρικής που είτε ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είτε έχουν χαρακτηριστεί από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ως εχθρικές προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Το Reuters παρακολούθησε την τύχη και των 40 ανθρώπων —μεταξύ τους άτομα από διάφορες χώρες της Αφρικής, καθώς και από το Ιράκ, την Τζαμάικα και τη Ρωσία— παίρνοντας συνεντεύξεις από 12 απελαθέντες και δικηγόρους μετανάστευσης και εξετάζοντας εκατοντάδες σελίδες δικαστικών εγγράφων.

Δεκαέξι παραμένουν στις χώρες στις οποίες απελάθηκαν, ενώ ορισμένοι εξακολουθούν να κρατούνται. Άλλοι 16, όπως ο Latifou, επαναπατρίστηκαν παρά τη θέλησή τους στις χώρες καταγωγής τους. Εννέα κρύβονται σε τρίτες χώρες. Ένας άνδρας από τη Γκάνα δεν έχει πλέον επαφή με τους δικηγόρους ή τους συγγενείς του, σύμφωνα με τους ίδιους.

«Το να στέλνεις ανθρώπους “σε μια τρίτη χώρα όπου αντιμετωπίζουν ακριβώς τις ίδιες διώξεις που αναγνωρίσαμε” γελοιοποιεί τα συστήματα προστασίας μας», δήλωσε η Claire Trickler-McNulty, πρώην ανώτερη αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) «δεν εφαρμόζει τον νόμο με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Chandler Rebel, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE. «Οι απελάσεις σε τρίτες χώρες αποτελούν ουσιώδες εργαλείο για τη δημόσια ασφάλεια».

Μια νέα τακτική

Οι απελάσεις σε τρίτες χώρες ήταν σπάνιες πριν από τη δεύτερη θητεία του Trump.

Όμως, από τότε που επέστρεψε στην εξουσία και ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση περιορισμού της μετανάστευσης, περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι συνολικά έχουν απελαθεί από την ICE και την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής και Τελωνείων σε χώρες που δεν ήταν οι χώρες καταγωγής τους, σύμφωνα με προκαταρκτικά κυβερνητικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στο Reuters — αριθμός πολύ υψηλότερος από προηγούμενες εκτιμήσεις οργανώσεων υπεράσπισης των μεταναστών.

Περίπου 900 άνθρωποι στάλθηκαν σε αφρικανικές χώρες.

Σε απόφαση του Φεβρουαρίου, σε υπόθεση που αμφισβητούσε την πολιτική αυτή, ο ομοσπονδιακός δικαστής Brian Murphy υπογράμμισε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ομοφυλόφιλοι.

Ο ισχυρισμός της κυβέρνησης ότι τα άτομα που στόχευε δεν είχαν ζητήσει ρητά να μην απελαθούν σε καταπιεστικές τρίτες χώρες ήταν, όπως έγραψε, «παραλογισμός».

«Κανείς δεν θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται να διατυπώσει λεπτομερείς, προληπτικού χαρακτήρα ισχυρισμούς για κάθε χώρα στον κόσμο στην οποία ενδέχεται να υπάρχει βάσιμος λόγος να μην απομακρυνθεί».

Την Τρίτη, όμως, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέστειλε την απόφαση του Murphy, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να συνεχίσει τις απελάσεις σε τρίτες χώρες. Το δικαστήριο θα ακούσει τα επιχειρήματα των δύο πλευρών τον Δεκέμβριο.

Εχθρικό έδαφος

Οι 40 υποθέσεις που κατέγραψε το Reuters αφορούν απελάσεις σε τρεις χώρες που ποινικοποιούν ρητά τις σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου: τη Σιέρα Λεόνε, το Καμερούν και το Εσουατίνι.

Σε τρεις ακόμη χώρες που δεν διαθέτουν τέτοιους νόμους —την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Ισημερινή Γουινέα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό— το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καταγράψει στο παρελθόν κακοποιήσεις εις βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, μεταξύ άλλων «διορθωτικούς βιασμούς» και πρακτικές «θεραπείας» για την αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι των έξι χωρών δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχόλιο.

Η Bridget Crawford, διευθύντρια νομικής και πολιτικής στην οργάνωση Immigration Equality, που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα χορηγήσει άσυλο σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα από αυτές τις χώρες.

Η οργάνωσή της έχει βοηθήσει τα τελευταία χρόνια 12 Καμερουνέζους και ένα άτομο από το Κονγκό να εξασφαλίσουν άσυλο.

Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς από τους 40, μεταξύ αυτών και ο Latifou, δεν δικαιούνταν άσυλο, επειδή δεν είχαν υποβάλει αίτηση σε χώρες από τις οποίες είχαν περάσει πριν εισέλθουν παράνομα στις ΗΠΑ. Αυτό αποτελούσε λόγο αποκλεισμού βάσει των περιορισμών της περιόδου Biden, τους οποίους ομοσπονδιακό δικαστήριο ακύρωσε τον Μάιο.

Ο δικαστής στην υπόθεση του Latifou του χορήγησε μια ασθενέστερη μορφή προστασίας, απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να τον απελάσει στο Τόγκο, αλλά επιτρέποντάς της να τον απομακρύνει προς άλλη χώρα.

Αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Σιέρα Λεόνε, ο Latifou δήλωσε ότι κρατήθηκε επί δύο εβδομάδες σε ξενοδοχείο υπό αστυνομική επιτήρηση.

Στη συνέχεια, οι φρουροί τον έβαλαν σε αεροπλάνο με προορισμό το Τόγκο. Έφτασε έχοντας στην κατοχή του λίγα ρούχα και 100 δολάρια.

Πήγε στο χωριό του για να δει τη μητέρα του, όμως ένας συγγενής τον προειδοποίησε σύντομα ότι δεν ήταν ασφαλής και τον βοήθησε να περάσει τα σύνορα προς το Μπενίν.

Συνέχισε προς την Ακτή Ελεφαντοστού, όπου ζει με έναν φίλο και εργάζεται ως φύλακας ασφαλείας.

Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου δεν είναι παράνομες στη νέα του πατρίδα, όμως ακτιβιστές στην Ακτή Ελεφαντοστού έχουν καταγγείλει αυξανόμενα περιστατικά ομοφοβικής βίας. Ο Latifou αποφεύγει την κοινότητα των Τογκολέζων, «για να μην αναγνωριστώ».

«Όταν ένα άτομο δεν βρίσκεται πλέον υπό κράτηση από την ICE, τότε η ICE δεν είναι πλέον υπεύθυνη γι’ αυτό», δήλωσε ο Rebel, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Η ζωή μου αναποδογύρισε»

Πολλοί από τους απελαθέντες που μίλησαν στο Reuters δήλωσαν ότι κατέληξαν όπου υπήρχε κάποιος πρόθυμος να τους δεχτεί.

Μια αμφιφυλόφιλη γυναίκα από τη Γκάνα απελάθηκε στο Καμερούν τον Ιανουάριο και παρέμεινε εκεί για επτά μήνες.

Μη μπορώντας να μιλήσει γαλλικά, την κύρια τοπική γλώσσα, και φοβούμενη για την ασφάλειά της εάν επέστρεφε στη Γκάνα, πήγε να ζήσει με συγγενή της στη βόρεια Νιγηρία, όπου οι ποινές για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου μπορεί να περιλαμβάνουν μαστίγωμα ή θάνατο με λιθοβολισμό.

Τις περισσότερες ημέρες δεν βγαίνει από το σπίτι, δήλωσε.

Ένας ομοφυλόφιλος άνδρας από τη Γκάνα -ο οποίος απελάθηκε στη Σιέρα Λεόνε και στη συνέχεια επαναπατρίστηκε διά της βίας- έχει περάσει τέσσερις μήνες κρυμμένος στα δάση του γειτονικού Τόγκο.

Επιβιώνει με μικρά χρηματικά ποσά που του στέλνει η μητέρα του, είπε.

Τις περισσότερες νύχτες κοιμάται πάνω σε μια κουβέρτα στο έδαφος, αναζητώντας καταφύγιο σε ένα εγκαταλελειμμένο, ημιτελές σπίτι όταν βρέχει.

Ένας 44χρονος άνδρας από τη Μαυριτανία, ο οποίος είχε ζήσει στις ΗΠΑ για περισσότερο από μία δεκαετία, συνελήφθη από την ICE τον Ιανουάριο και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Εσουατίνι, ένα μικρό βασίλειο στη νότια Αφρική για το οποίο, όπως είπε, δεν είχε ακούσει ποτέ.

Πέρασε ενάμιση μήνα σε φυλακή γεμάτη κουνούπια και χωρίς ζεστό νερό, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του.

Τελικά συμφώνησε να μεταφερθεί αεροπορικώς πίσω στη Μαυριτανία και στη συνέχεια πέρασε κρυφά τα σύνορα προς τη Σενεγάλη, όπου η κυβέρνηση πρόσφατα διπλασίασε τη μέγιστη ποινή για σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Τώρα, φιλοξενούμενος από συγγενείς σε μια απομακρυσμένη πόλη, προσπαθεί να διαπιστώσει εάν κάποια χώρα στην Ευρώπη ή την Ασία θα μπορούσε να τον δεχτεί.

«Η ζωή μου απλώς αναποδογύρισε», είπε.

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