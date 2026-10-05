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05.10.2026 16:47

Επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιούν οι Χούθι

05.10.2026 16:47
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Οι Χούθι εξέδωσαν προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες ότι ο εναέριος χώρος της Σαουδικής Αραβίας είναι επικίνδυνος για την πολιτική αεροπορία, την ώρα που κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με τη στήριξη του Ριάντ, εξαπολύουν μεγάλη επίθεση κατά της σιιτικής φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Ο φορέας θαλάσσιου συντονισμού της Υεμένης, ο οποίος ελέγχεται από τους Χούθι, ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος του σουνιτικού βασιλείου δεν θα είναι ασφαλής όσο συνεχίζεται η «επιθετικότητα» της Σαουδικής Αραβίας.

Το γραφείο Τύπου της σαουδαραβικής κυβέρνησης δεν απάντησε άμεσα όταν του ζητήθηκε σχόλιο σχετικά με την προειδοποίηση.

Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση επίθεσης με στόχο την ανακατάληψη του συνόλου της χώρας από τους φιλοϊρανούς μαχητές.

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