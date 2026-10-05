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05.10.2026 15:47

Η Εσθονία μετακινεί στρατεύματα πιο κοντά στη Ρωσία στο πλαίσιο προετοιμασίας για «ενεργή άμυνα»

05.10.2026 15:47
esthonia

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Η Εσθονία μετακινεί στρατιωτικές μονάδες πιο κοντά στα σύνορά της με τη Ρωσία και επεκτείνει τις δυνατότητες επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής «ενεργού άμυνας», ανέφεραν τη Δευτέρα οι Financial Times.

Η Πρώτη Ταξιαρχία των Εσθονικών Αμυντικών Δυνάμεων μεταφέρεται μόνιμα από την Τάπα στο Γιόχβι, περίπου 50 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Νέες εγκαταστάσεις κατασκευάζονται στο Γιόχβι για να φιλοξενήσουν την ταξιαρχία.

Η Εσθονία κατασκευάζει επίσης μια στρατιωτική βάση στη Νάρβα, μια πόλη κοντά στα ρωσικά σύνορα, με χωρητικότητα έως και 1.000 ατόμων σε περίπτωση κρίσης.

Εσθονοί στρατιωτικοί και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν στην οικονομική εφημερίδα ότι δεν αναμένουν από τη Ρωσία να ξεκινήσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αλλά προετοιμάζονται για πιθανή μελλοντική σύγκρουση και ανησυχούν για μια πιθανή επιχείρηση περιορισμένης κλίμακας εναντίον της Εσθονίας.

Η Εσθονία έχει υπογράψει συμβάσεις για εννέα πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων HIMARS αμερικανικής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων με βεληνεκές έως 300 χλμ. και αποκτά επίσης εννέα νοτιοκορεατικά συστήματα Chunmoo, ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι αμυντικές δαπάνες της Εσθονίας αναμένεται να αυξηθούν κατά 42% φέτος στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 5,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

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