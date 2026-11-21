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Ρολά κατεβάζουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας την προσεχή Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΥ, εκπαιδευτικών και εργαζομένων διαφόρων κλάδων.

Η απεργιακή κινητοποίηση καλύπτει ευρύτερα αιτήματα από εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων διεκδικούν: – ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς – υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας – καθιέρωση 7ωρου, 5ήμερου και 35ωρου – μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Απεργία 25/11: Τι θα γίνει με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 25/11 θα υπάρχει και στάση εργασίας στο μετρό και τον ΗΣΑΠ.

Οι εργαζόμενοι στο Μετρό θα συμμετάσχουν με δύο στάσεις εργασίας, από την έναρξη της πρωινής βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένονται οι οριστικές ανακοινώσεις από τα σωματεία σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ.

Απεργία 25/11: Τι ισχύει για τα σχολεία

Τα σχολεία δεν προβλέπεται να κλείσουν γενικά λόγω της απεργίας. Η λειτουργία τους θα γίνει κανονικά, αλλά το γενικότερο πλαίσιο σε κάθε ένα θα καθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς που θα απεργήσουν.

Οι απουσίες των μαθητών θα μετρήσουν κανονικά.

Απεργία 25/11: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια αναμένεται να μείνει η χώρα στις 25 Νοέμβρη, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και «ΠΕΝΕΝ» έχουν ανακοινώσει απεργία, κρατώντας τα πλοία δεμένα στα λιμάνια.

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