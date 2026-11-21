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Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Πεντάγωνο άνοιξε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, τις πύλες του στο κοινό, με αφορμή την Hμέρα Ένοπλων Δυνάμεων. Εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν από το πρωί για να δουν από κοντά σύγχρονα οπλικά συστήματα, στρατιωτικά μέσα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκεται η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης, το μνημείο στο οποίο είναι χαραγμένα σε γυαλί τα ονόματα 121.601 πεσόντων στους πολέμους της Ελλάδας, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γύρω από το μνημείο έχει στηθεί υπαίθρια έκθεση με μέσα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, πολλά από τα οποία είχαν παρουσιαστεί στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σήμερα, 21η Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε ότι για τους ίδιους εκεί, σήμερα, είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί άνοιξαν το Στρατόπεδο «Παπάγου», το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και γιορτάζουν μαζί, χθες με τα μικρά παιδιά και σήμερα με όσους θέλουν να τους επισκεφθούν και να ευχηθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επισήμανε ότι είναι μια πρωτιά, αλλά θα συνεχιστεί. Πρόσθεσε ότι θέλουν το υπουργείο να είναι ανοιχτό, θέλουν να είναι επισκέψιμο, θέλουν η ελληνική κοινωνία να μπορεί να βλέπει, καταρχήν, το εξαιρετικό μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας τους, αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο ευρύ κοινό και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέχρι σήμερα το απόγευμα να επισκεφθούν την στατική έκθεση και να ενημερωθούν για τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές των τριών Κλάδων. Έχουν την ευκαιρία επίσης να επισκεφθούν την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το μνημείο που φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος γλύπτης και πανεπιστημιακός καθηγητής Κώστας Βαρώτσος, το οποίο είναι αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος. Επίσης, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως και τον περιβάλλοντα χώρο, μετά την ανάπλασή του.

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ημερήσια διαταγή του τόνισε ότι η Ελλάδα τιμά το προσωπικό που υπερασπίζει την εθνική άμυνα και κυριαρχία και εγγυάται την ειρήνη. Σημείωσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε μια νέα εποχή και ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές είναι αναγκαίες, ώστε η χώρα να επιβιώσει σε μια γεωγραφική γειτονιά που «δεν είναι γειτονιά αγγέλων».

Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Δένδιας εκπροσώπησε σήμερα τον πρόεδρο της κυβέρνησης, στη δοξολογία που τελέστηκε στο ιερό μητροπολιτικό ναό Αθηνών στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Στη δοξολογία την οποία τέλεσε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’, παρέστησαν επίσης ο αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι βουλευτές Νίκος Βλαχάκος, Ευάγγελος Αποστολάκης, η αντιδήμαρχος Αθηναίων Ζαχαρούλα Αγρογιάννη – Μουκριώτου, ως εκπρόσωπος του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπρόσωποι κομμάτων. Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, στελέχη και αντιπροσωπείες στρατιωτικών σχολών. Ακόμη, παρευρέθηκαν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχος ΛΣ Χρήστος Κοντορουχάς, ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, ο μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, ως εκπρόσωπος του πατριαρχείου Αλεξανδρείας, η ειδική γραμματέας της περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, ακόλουθοι άμυνας, ακαδημαϊκοί, καθηγητές στρατιωτικών σχολών, εκπρόσωποι των ενώσεων αποστράτων κ.ά. Μετά τη δοξολογία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μετέβη στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Τασούλας κατέθεσε στέφανο.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων ξεκίνησαν το πρωί με την επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ.

Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) τύπου «Πυρπολητής», το drone τύπου V-BAT, το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος», το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «Αρχύτας», τα συστήματα «Υπερίων» και «Μέτοικος», οι πύραυλοι Meteor, Scalp, Rampage και HARM, η βόμβα Spice 1000, το σύστημα Spike NLOS και η συστοιχία Exocet.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν επίσης και για τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «Κανάρης», «Ανεμογιάννης» και «Πυρπολητής», το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, καθώς και τα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα «Αγέμα» και «Άντεος».

Στα εκθέματα περιλαμβάνονται ακόμη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sperwer, S-100 και A-900, η κινητή μονάδα παραγωγής drones, το σύστημα «Αμφικτύων», ο τακτικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου «Δευκαλίων», οι υποβρύχιοι ελκυστήρες Dive Jet Rotinor, η τορπίλη Seahake, τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «Άρπυια», καθώς και στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμός αναγνώρισης.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σήμερα, 21η Νοεμβρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε συνοδευόμενος από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, τη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Δένδιας, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε ότι για τους ίδιους εκεί, σήμερα, είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί άνοιξαν το Στρατόπεδο «Παπάγου», το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και γιορτάζουν μαζί, χθες με τα μικρά παιδιά και σήμερα με όσους θέλουν να τους επισκεφθούν και να ευχηθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Επισήμανε ότι είναι μια πρωτιά, αλλά θα συνεχιστεί. Πρόσθεσε ότι θέλουν το υπουργείο να είναι ανοιχτό, θέλουν να είναι επισκέψιμο, θέλουν η ελληνική κοινωνία να μπορεί να βλέπει, καταρχήν, το εξαιρετικό μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας τους, αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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