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Πέθανε σε ηλικία 79 ετών, το βράδυ της Παρασκευής (20.11.26), ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας και δημιουργός, Τάσος Αποστολίδης, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 έγραφε σενάρια και διασκεύαζε σε κόμικς ή graphic novels κλασικά έργα της αρχαιότητας.

Ο Τάσος Αποστολίδης γεννήθηκε το 1947 στη Θεσσαλονίκη και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τα κλασικά έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας τα οποία έφερε πιο κοντά στο ευρύ κοινό, μέσα από τη γλώσσα των κόμικς.

Από το 1972 ως το 1984 συνεργάστηκε με εφημερίδες και περιοδικά Αθήνας και Θεσσαλονίκης ως χρονογράφος-ευθυμογράφος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγινε γνωστός ως σεναριογράφος κόμικς από τις διασκευές των 11 κωμωδιών του Αριστοφάνη.

Η σειρά αυτή στα 25 χρόνια κυκλοφορίας της έχει πουλήσει πάνω από 700.000 αντίτυπα. Οκτώ από τους τίτλους της μεταφράστηκαν στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Συνολικά έχουν κυκλοφορήσει 30 κόμικς-άλμπουμ με δικά του σενάρια (“Oι μύθοι του Αισώπου”, “Oι άθλοι του Βούγδουπου”, “Χαμένο Φάσμα”, “Τήνελλα Καλλίνικε” κ.ά.).

Έχει γράψει ακόμα σενάρια για comic-strips, CD-ROM, DVD, καθώς και μικρά κωμικά θεατρικά μονόπρακτα και κείμενα για stand up comedy. Το 1999 ίδρυσε τον Αιρετικό Θίασο και είναι αποκλειστικός συγγραφέας και σκηνοθέτης των παραστάσεών του.

Δίδαξε “Τεχνική γραφής σεναρίου” στις Σχολές: Aura, Praxis και Παράλλαξη. Διοργάνωσε και επιμελήθηκε πλήθος εκθέσεων και εκδηλώσεων που είχαν σχέση με κόμικς και γελοιογραφία.

Ήταν μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών.

Οι διασκευές του γνώρισαν μεγάλη απήχηση, ξεπερνώντας συνολικά το ένα εκατομμύριο αντίτυπα σε πωλήσεις στην Ελλάδα, ενώ αρκετά βιβλία του μεταφράστηκαν και κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό.

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