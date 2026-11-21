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Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τρεις Παλαιστινίους που επέβαιναν σε όχημα το οποίο μετέφερε έγγραφα και τρόφιμα για την φιλανθρωπική οργάνωση World Central Kitchen στην πόλη της Γάζας το Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν αρκετοί μαχητές στην περιοχή, χωρίς όμως να παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες. Δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικά με το γιατί χτύπησε ένα όχημα που φαινόταν να διανέμει ανθρωπιστική βοήθεια.

Η “World Central Kitchen” δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το όχημα φαινόταν να μεταφέρει συσκευασμένα τρόφιμα, ενώ τα έγγραφα στο εσωτερικό του έφεραν το λογότυπο της “World Central Kitchen”, μιας οργάνωσης παροχής βοήθειας που διανέμει τρόφιμα στη Γάζα, σύμφωνα με μάρτυρα του Reuters.

«Ετοιμαζόταν να σταματήσει για να διανείμει φαγητό σε παιδιά, όταν χτυπήθηκε από πύραυλο», δήλωσε ο Αμπού Ζέιν Αλ-Ντάγια, ο οποίος επίσης ήταν μάρτυρας της επίθεσης.

Στη συνέχεια, γεύματα με μαγειρεμένο ρύζι ήταν σκορπισμένα γύρω από το όχημα, το οποίο ήταν μερικώς καλυμμένο με το αίμα των θυμάτων της επίθεσης.

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός είχε σκοτώσει στο παρελθόν επτά εργαζόμενους της World Central Kitchen κατά τη διάρκεια επιδρομής το 2024, μεταξύ των οποίων πολίτες της Αυστραλίας, της Βρετανίας και της Πολωνίας.

Την εποχή εκείνη, ο στρατός ανέφερε ότι είχαν σημειωθεί «σοβαρά λάθη και παραβιάσεις των διαδικασιών», αλλά το 2026 δήλωσε ότι δεν είχε βρει κανένα στοιχείο που να δικαιολογεί την έναρξη ποινικής έρευνας για το περιστατικό.

Το Ισραήλ ξεκίνησε για σύντομο χρονικό διάστημα μια χερσαία επιχείρηση στη Γάζα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και σκότωσε έξι άτομα σε μια επιδρομή εναντίον νοσοκομείου, η οποία, όπως ανέφερε, είχε ως στόχο έναν διοικητή της Χαμάς.

Μια εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025 με την υποστήριξη των ΗΠΑ έθεσε τέλος στις μεγάλες μάχες στην κατεστραμμένη περιοχή, αλλά δεν έχει σταματήσει τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα ούτε έχει εξασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τουλάχιστον 1.600 Παλαιστίνιοι και 5 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τότε, σύμφωνα με τις αντίστοιχες καταγραφές των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας, σε σύγκριση με περισσότερο από το ήμισυ κατά τη στιγμή της εκεχειρίας, ενώ η Χαμάς ελέγχει ένα μικρό τμήμα εδάφους κατά μήκος της ακτής της Γάζας.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, έχει οδηγήσει σε κρίση πείνας, έχει προκαλέσει την εσωτερική εκτόπιση ολόκληρου του πληθυσμού της Γάζας και έχει οδηγήσει σε κατηγορίες για γενοκτονία από μελετητές και έρευνα των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, μετά την επίθεση του Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 άτομα και πήραν περισσότερους από 250 ομήρους.

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