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«Ποιος είσαι εσύ, ο Άγιος Εφραίμ; Αυτή είναι η Αγία Παρασκευή». Αυτά φέρεται να είναι τα λόγια του 44χρονου βοηθού σε ειδικό δημοτικό σχολείο του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος σε κατάσταση σύγχυσης κλείδωσε την πόρτα της αίθουσας και προέβη σε ασελγείς πράξεις μπροστά στα μάτια ανήλικων μαθητών και της δασκάλας.



Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο 44χρονος, μέλος του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπήκε στην αίθουσα, κλείδωσε την πόρτα και, αφού κατέβασε το παντελόνι του επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, φίλησε τη δασκάλα παρουσία των ανήλικων παιδιών.

Για τον 44χρονο μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» πρώην συνάδελφός του, περιγράφοντάς τον ως έναν ήρεμο και κλειστό άνθρωπο, ο οποίος μέχρι πρότινος έδειχνε να αγαπά τη δουλειά του και να προσέχει τους μαθητές.

«Τι να σας πω… Εγώ που τον γνώριζα ήταν ήρεμος άνθρωπος και κλειστός. Δεν είχε δώσει τέτοιο δικαίωμα. Μιλούσαμε συνέχεια για θέματα τεχνολογίας πιο πολύ και για αμάξια. Γενικά πρόσεχε τα παιδάκια, του άρεσε η δουλειά του και καλές σχέσεις είχε με τους εκπαιδευτικούς. Τώρα τι έχει γίνει με το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω αν ισχύει ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάλογη είναι η εικόνα και από το οικογενειακό του περιβάλλον, με τους δικούς του ανθρώπους να δηλώνουν σοκαρισμένοι και αδυνατώντας να πιστέψουν την είδηση της σύλληψής του.

«Έπεσα από τα σύννεφα τώρα με αυτό που μου είπατε, έπαθα πλάκα. Σας λέω, ένα παιδί της οικογένειας, παντρεμένος, χαμηλών τόνων, είναι ένα παιδί της εκκλησίας και αυτός και η σύζυγός του. Είναι ένα ανδρόγυνο αγαπημένο. Μήπως έπαθε τίποτα; Δεν ξέρω τώρα. Ζούμε σε μία εποχή που έγινε κάτι; Δεν ξέρω, ξαφνικά μπορεί να δημιουργηθούν πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο. Τι να σας πω και εγώ; Δεν είχε δείξει τέτοια δείγματα», υπογράμμισε συγγενής του.

Μετά την καταγγελία, υπήρξε άμεση κινητοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας.

Tην ερχόμενη Δευτέρα προβλέπεται παρέμβαση του αρμόδιου Συμβούλου Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, καθώς και ειδικών ψυχολόγων, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Ο 44χρονος συνελήφθη και, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οδηγήθηκε για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική.

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