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Ο φινλανδικός στρατός εντόπισε το πρωί του Σαββάτου μια «επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος» εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο της Φινλανδίας, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, το οποίο ενημέρωσε τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ σχετικά με το περιστατικό.

«Σήμερα το πρωί, οι φινλανδικές δυνάμεις άμυνας εντόπισαν μία επίθεση με drones εναντίον ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου δυτικά του Σουουρσαάρι, δυτικά του Κόλπου της Φινλανδίας, εντός διεθνών υδάτων», αναφέρει το υπουργείο Άμυνας σε δελτίο Τύπου, χωρίς να διευκρινίζει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Το πλοίο υπέστη ζημιές, πρόσθεσε το υπουργείο, το οποίο δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πλήρωμά του.

Σύμφωνα με τη συνοριοφυλακή της χώρας, μέλη της οποίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο, το φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες και παρασύρθηκε προς τα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τα άλλα πλοία λόγω της κατάστασης», διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου.

Η Φινλανδία ενημέρωσε αμέσως το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο σχετικά με το περιστατικό, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

«Προσωρινοί περιορισμοί» εφαρμόστηκαν επίσης στον εναέριο χώρο και στη θαλάσσια περιοχή στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας.

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