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Σε κατηγορηματική διάψευση των δηλώσεων του εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης Κώστα Χήτα που είχε κατονομάσει τον Παύλο Ασλανίδη ως το άτομο που είχε παραδώσει το φωτογραφικό υλικό οστών που παρουσίασε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, προχώρησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

Σημειώνεται ότι προκλήθηκε αντιπαράθεση στη Βουλή, με τον υπουργό Δικαιοσύνης να υποστηρίζει ότι τα οστά που απεικονιζόταν, ανήκουν σε ζώα. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήτας είχε υποστήριξε ότι οι φωτογραφίες προήλθαν από τον κ. Ασλανίδη.

Αναλυτικά η δήλωση του Παύλου Ασλανίδη:

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που αναπαράγουν δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Χήτα, σύμφωνα με τις οποίες φέρομαι ότι παρέδωσα φωτογραφικό υλικό, διαψεύδω κατηγορηματικά τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Είναι απαράδεκτο να διακινούνται τέτοιοι ισχυρισμοί, να αναπαράγονται ως δεδομένα και να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εντυπώσεων. Η τραγωδία των Τεμπών δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση, επικοινωνιακά παιχνίδια ή δημόσιες αντιπαραθέσεις που στηρίζονται σε ψευδείς ισχυρισμούς.

Καλώ όσους διατύπωσαν τον συγκεκριμένο ισχυρισμό να παρουσιάσουν τα στοιχεία που τον τεκμηριώνουν ή να προχωρήσουν στην άμεση και δημόσια αποκατάσταση της αλήθειας.Επιφυλάσσομαι ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε οποιονδήποτε διαδίδει ή αναπαράγει αναληθείς ισχυρισμούς που θίγουν την προσωπικότητά μου και την αξιοπιστία μου.

Παύλος Ασλανίδης Πρόεδρος Δ.Σ.Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών».

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