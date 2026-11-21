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Με αιχμές για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποιεί ότι «μια τρίτη τετραετία στον Αρχιερέα όχι μόνο θα πολλαπλασιάσει τους ιερείς αλλά θα κανονικοποιήσει τη διαφθορά στη χώρα μας», σε ανάρτησή του στο Facebook με τη μορφή βίντεο, στην οποία προτείνει και την «ταινία της εβδομάδας».

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει ότι η επικαιρότητα είχε και αυτή την εβδομάδα σκάνδαλα, με «δύο ακόμα ιερείς κάτω από τον Αρχιερέα», και ότι «στο τέλος θα χάσουμε το μέτρημα». Ως ταινία της εβδομάδας προτείνει το «Υπάρχει και φιλότιμο» του Αλέκου Σακελλάριου, με πρωταγωνιστή τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει ότι έχουμε «ζαλιστεί να μετράμε» πόσοι υπουργοί παραιτήθηκαν για εμπλοκή σε υποθέσεις διαφθοράς, πόσοι επέστρεψαν χωρίς να αλλάξει κάτι «παρά μόνο ο χρόνος που όλα τα σκεπάζει» και πόσοι εμπλέκονται και συνεχίζουν «σα να μη συμβαίνει τίποτε».

Ο Αλέξης Τσίπρας διευκρινίζει ότι όσα είπε σε ομιλία του την προηγούμενη εβδομάδα δεν αποτελούν υπερβολή. Όπως τονίζει, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο ηθικός, αλλά κυρίως οικονομικός: «κάθε ευρώ στις τσέπες τους είναι ένα ευρώ λιγότερο στα δημόσια σχολεία και νοσοκομεία και ένα περισσότερο στους λογαριασμούς της ακρίβειας».

Κλείνοντας, σημειώνει: «Αυτοί λοιπόν φάγανε και τρώνε. Να δούμε εσείς, εμείς, όλοι όσοι χάνουμε από όλο αυτό το φαγοπότι, τι θα κάνουμε…».

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