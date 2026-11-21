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Πρέπει να είμαι πολύ τυχερός που έζησα αυτή την εμπειρία και ως άνθρωπος και ως δημοσιογράφος και, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως συγγραφέας!

Δεν είναι και λίγο να περνάς δυο ώρες στον επιβλητικό Ναό της Αγίας Τριάδας, καλεσμένος της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέννης.

Πρόκειται για το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο στην Ευρώπη που διευθύνεται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσένιο, με αναπληρωτή διευθυντή τον Πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννη Νικολίτση, ενώ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η Γραμματέας Πρεσβυτέρα, η αεικίνητη Ζωγραφιά Πιπίνου.

Μεσημέρι Σαββάτου και η εκκλησία γέμισε με γονείς και παιδιά, Έλληνες που ζουν στην αυστριακή πρωτεύουσα. Μερικά από τα παιδιά ήλθαν δίπλα μου, εκεί, μπροστά στο ιερό και με βοήθησαν να ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής και του σπουδαίου έργου του μεγάλου Αυστριακού συνθέτη, μέσα από το βιβλίο μου “Μια μέρα με τον Μότσαρτ“, που κυκλοφορεί από την “Ελληνοεκδοτική”.

Το ένα αγόρι υποδυόταν τον Αμαντέους, το άλλο τον πατέρα του Λεοπόλδο, ένα κορίτσι την αγαπημένη του αδελφή Νάνερλ, ένα άλλο τη μητέρα του, κάποιο τον Μπαχ, ένα άλλο τον Χάυδν, ο Αλέξανδρος στο πιάνο έδινε μουσικό χρώμα στην εκδήλωσή μας όπως και η Ξανθή που φρόντιζε ηλεκτρονικά να γεμίζει την εκκλησία με τις αγαπημένες μελωδίες του Μότσαρτ.

Αυτό το υπέροχο θεατρικό δρώμενο έκλεισε όταν πήραν όλα τα παιδιά που ήταν εκεί ένα αντίτυπο του βιβλίου, προσφορά της Δήμητρας Φαραζή και του Λευτέρη Γιαννάκου, που έχουν σημαντική παρουσία στην κοινότητα της Βιέννης.

Ευχαριστώ Βιέννη για την υπέροχη μέρα!

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