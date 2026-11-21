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Σ’ έναν κόσμο που το φτεροκόπημα της ελπίδας μόλις ξεχωρίζει από τους άλλους θορύβους και που το παρελθόν έχει θαφτεί στους λαβυρίνθους της μνήμης, έρχεται ένας ηθοποιός να μας θυμίσει πρόσωπα και καταστάσεις, «εφευρίσκοντας» – κατά κάποιον τρόπο – μια φυγή από το σημερινό αδιέξοδο.

Ο Σταμάτης Φασουλής, σ’ αυτή την υπέροχη εξομολογητική παράσταση, όπου η ποίηση συνυπάρχει με το λαϊκό πνεύμα, η συγκίνηση συναντά τον αυτοσαρκασμό και οι έξυπνες ατάκες ανταγωνίζονται τη μελαγχολία, αφηγείται τη δική του ιστορία. Μια ιστορία συνυφασμένη με την τέχνη και τους σημαντικούς καλλιτέχνες που καθόρισαν την πορεία του.

Ξεκινώντας από την παιδική του ηλικία στη Σαλαμίνα, την παρθενική του επαφή με το θέατρο της Βέμπο, η οποία τον οδήγησε στην απόφαση να γίνει ηθοποιός, και τις εξετάσεις στις δραματικές Σχολές του Κουν και του Εθνικού (τον πήραν και οι δύο, αλλά κατέληξε στο Εθνικό με δασκάλους τον Μινωτή, την Παξινού, τον Τερζάκη), προχωρά στα δικά του βιώματα. Σημαντικοί σταθμοί: το Ελεύθερο Θέατρο στο Άλσος Παγκρατίου, βασικό κύτταρο πολιτιστικής αντίστασης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, και η Ελεύθερη Σκηνή στη Μεταπολίτευση, που άλλαξε την ιστορία της νεοελληνικής επιθεώρησης. Και έπειτα η γνωριμία του με λαμπερές προσωπικότητες που τον επηρέασαν, όπως ο μέγας Κάρολος Κουν, ο Χορν και η Λαμπέτη. Αλλά και πρόσωπα – άλλα πιο κοντινά και άλλα πιο μακρινά – που έπαιξαν ρόλο στη ζωή του, όπως η Μελίνα, η Αλίκη, η Άννα (όταν λέω Άννα είναι η Παναγιωτοπούλου, οι άλλες έχουν επίθετο), η Μαρινέλα, ο Χατζιδάκις, η Καλογεροπούλου κ.ά.

Στο «Θέατρο ή τη ζωή σου» ο Φασουλής, με λιτότητα, φινέτσα, πυκνότητα και με πεδία σαρκασμού και ειρωνείας, διασχίζει όλη την γκάμα των εκφραστικών του μέσων. Αλλά «δεν προλαβαίνει» να τα πει όλα, όπως επαναλαμβάνει συνεχώς και όπως μας υπενθυμίζει το τραγούδι που έγραψε ειδικά για την παράσταση ο Σταμάτης Κραουνάκης. Γιατί οι πληθωρικές αναμνήσεις του, ενταγμένες στο αίτημα του έργου, αναγκαστικά «συρρικνώνονται» μέσα σε ράφια, σε ντουλάπια και συρτάρια, χωρίς, όμως, αυτό να σημαίνει πως το ζητούμενο δεν είναι μια απλή αναφορά σε μυθικά ονόματα, αλλά η προσωπική σχέση μαζί τους, η σκιαγράφηση των χαρακτήρων τους, ακόμα και κάποιες παρασκηνιακές ευτράπελες στιγμές τους.

Συνοδοιπόροι στη σκηνή τρεις άξιοι μουσικοί, ο Παναγιώτης Τσεβάς, ο Δημήτρης Κίκλης και η Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου, χρησιμοποιούνται και ως εργαλείο για να αφηγηθεί τις εμπειρίες του («Θυμίστε μου μετά να πω εκείνο ή το άλλο»): δηλαδή τις προσωπικές επιτυχίες και τις αποτυχίες, τους έρωτες, την ανασφάλεια, τις απώλειες, τους αγώνες, την απογοήτευση αλλά και εκείνες τις γενναιόδωρες μέρες που ένιωσε πως μπόρεσε να νικήσει τους δαίμονές του.

Ο δύσκολα παραστάσιμος ίλιγγος της ψυχικής του ενδοχώρας φθάνει νικητής στο τέλος της διαδρομής, καθώς το θέατρο δίνει φτερά σε όσους το ακολουθούν πιστά. Κάτι που ο ίδιος ένιωσε – και στη συνέχεια εφάρμοσε – όταν είδε τους «Όρνιθες» του Κουν.

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