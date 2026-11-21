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Μπορεί στα τηλεοπτικά πάνελ να εξελίσσονται ομηρικοί και αποκρουστικοί καυγάδες και στη Βουλή να στήνονται ανούσιες κλωτσοπατινάδες με γνώριμους πρωταγωνιστές, κάποια πράγματα όμως μένουν απαράλλαχτα, στη σκιά των εξελίξεων. Δεν φωτίζονται γιατί δε βολεύει, χαλάνε το αφήγημα της κυβέρνησης, αλλά και των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Αυτή τη στιγμή, και με «συμμαχικό» δάχτυλο, στην πράξη συντελείται συνεκμετάλλευση. Άλλωστε και μόνο η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία αποτελεί «αναγνώριση» δικαιοδοσίας της Τουρκίας εκεί που δεν έχει, σημαίνει αποδοχή των απαράδεκτων τουρκικών διεκδικήσεων. Έτσι, ένα έργο που ρίχνει πιο βαθιά τη χώρα μας στον ενεργειακό πόλεμο λειτουργεί ως όχημα για παζάρια σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Η ευθύνη της κυβέρνησης βγάζει μάτι, όπως μάτι βγάζει και η κριτική «για τα μάτια του κόσμου» της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και των ακροδεξιών. Εκτίθενται όλοι τους μαζί με την κυβέρνηση, καθώς μαζί καλλιεργούσαν ανεδαφικές προσδοκίες για τον ρόλο της Γαλλίας, μαζί κοίμιζαν τον λαό για τους «ισχυρούς συμμάχους» από τις ακτές του Ατλαντικού ως το Ισραήλ, μαζί καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες το ψέμα ότι «όσο πιο βαθιά χώνεται η Ελλάδα στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, τόσο πιο θωρακισμένη θα είναι από τις διεκδικήσεις της Τουρκίας». Τελικά και όπλα στον Ζελένσκι στέλνει η χώρα με ευθύνη της κυβέρνησης, και βάσεις παραχωρεί για τον πόλεμο ενάντια στο Ιράν, και τη γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ ξεπλένει, και βάσεις καινούριες ανοίγουν στην Ελλάδα, και με δισεκατομμύρια μπουκώνονται αμερικάνικες, ισραηλινές και γαλλικές βιομηχανίες όπλων και η συνδιαχείριση με την Τουρκία προχωράει!

Οι εξελίξεις φωνάζουν αυτό που σταθερά αναδεικνύει το ΚΚΕ: η υπεράσπιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας συμβαδίζει με την πάλη ενάντια στην πολεμική εμπλοκή! Κομμάτι των συνεπειών της εμπλοκής είναι και όσα διαδραματίζονται με αφορμή το καλώδιο! Η «συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ» μετράει πολύ περισσότερο από τα κυριαρχικά δικαιώματα για την άρχουσα τάξη της χώρας, την κυβέρνηση και όλα τα άλλα κόμματα – πλην ΚΚΕ!

Αποδεικνύεται ότι η ελληνική αστική τάξη είναι αδίστακτη προκειμένου να υπηρετηθεί η στρατηγική της. Για τη μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο που θα αποφέρει τεράστια κέρδη για ορισμένους κολοσσούς της ενέργειας, ο λαός βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια, υπονομεύονται παραγωγικές δυνατότητες της χώρας (πχ μέσω της απολιγνιτοποίησης), μεγαλώνει η ενεργειακή της εξάρτηση, από το πανάκριβο αμερικάνικο LNG π.χ, που έρχεται να αντικαταστήσει το φτηνό ρωσικό αέριο. Αντίστοιχα και η εξάρτηση από το Ισραήλ, το οποίο άλλωστε είναι ο προορισμός του καλωδίου. Αυτή η στρατηγική όμως πέρα από τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας έχει και τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ, του Τσίπρα ως πρωθυπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των ακροδεξιών κομμάτων που παριστάνουν και προβάλλονται ως «αντισυστημικά» αλλά στην πράξη αποδέχονται τα σχέδια της εγχώριας ολιγαρχίας. Όλοι αυτοί παρέα παρουσιάζουν σαν «εθνικούς» στόχους τους στόχους του κεφαλαίου.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να αποτελεί «στυλοβάτη» της κυβέρνησης της ΝΔ. Όχι μόνο ψηφίζει νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, όπως πχ τις καταχρηστικά λεγόμενες “παροχές της ΔΕΘ” αλλά και με τον σεσημασμένο ρόλο που παίζει στη ΓΣΕΕ. Εκεί η ηγεσία της ΓΣΕΕ, με πρόεδρο τον εκατομμυριούχο, ελεγχόμενο και ΠΑΣΟΚο Παναγόπουλο, αρνείται να πάρει απόφαση για την απεργία στις 25 Νοέμβριου. Το «μπλόκο» το βάζουν μαζί οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ γράφοντας στα παλιά τους παπούτσια τις απεργιακές αποφάσεις εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Τέτοια έγνοια ενάντια στην προκήρυξη απεργίας; Ούτε παραγγελιά να το είχανε κυβέρνηση και η εργοδοσία!

«Να δοθεί μαζική απάντηση στις 25 Νοεμβρίου»

Στην ίδια χώρα συγκρούονται δύο πατρίδες. Η πατρίδα του κεφαλαίου που ζει από την ληστεία και την εκμετάλλευση της πατρίδας του λαού. Οι στόχοι και οι διεκδικήσεις του λαού δεν συναντιούνται πουθενά με τους στόχους και τις επιδιώξεις των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων. Ο λαός θέλει, διεκδικεί και δικαιούται ουσιαστικές, μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που εκτοξεύουν περαιτέρω τις ήδη ανεβασμένες τιμές, δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία και όχι να μπαίνει το χέρι στην τσέπη με κάθε αφορμή.

Την ίδια ώρα που συνιστούν στον λαό «κιτ επιβίωσης» τα κέρδη των ομίλων σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, τα κρατικά έσοδα εκτινάσσονται για να πληρώνονται οι υπέρογκοι πολεμικοί εξοπλισμοί για τους σκοπούς του ΝΑΤΟ, αλλά και για να τσεπώνουν επιδοτήσεις οι μεγάλοι όμιλοι!

Απέναντι σε όλα αυτά, ο λαός έχει απάντηση και είναι η μαζική συμμετοχή του στην απεργία στις 25 Νοεμβρίου, διατρανώνοντας «καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους»! Ενώνοντας την φωνή του με τους λαούς της Ευρώπης που παλεύουν ενάντια στην κανονικότητα του καπιταλισμού και της ΕΕ, την πολεμική προετοιμασία και την ακρίβεια. Πιάνοντας το νήμα από τη μεγάλη απεργία των λιμενεργατών στις 30 του Οκτώβρη που απλώθηκε σε 113 λιμάνια, σε 22 χώρες, σε 5 ηπείρους διατρανώνοντας ότι «οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο» αλλά και τις μαζικές διαδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Ο οργανωμένος λαός πρωταγωνιστής μπορεί να δώσει διέξοδο από την πολιτική του πολέμου και της εκμετάλλευσης. Με το ΚΚΕ μπροστά, γιατί είναι το μόνο κόμμα που του λέει την αλήθεια. Ότι για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Για να ανοίξει ο δρόμος της πραγματικής ευημερίας.

*Ο Χρήστος Κατσώτης είναι βουλευτής του ΚΚΕ

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