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Σιμόν ντε Μποβουάρ

Αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης

Μετάφραση: Ρίτα Κολαΐτη

Εκδόσεις: Μεταίχμιο

Σελ.: 624

Από παιδί, η Σιμόν ντε Μποβουάρ είχε μια σχεδόν ενοχλητική βεβαιότητα ότι προοριζόταν για κάτι διαφορετικό. Μεγάλωνε, ωστόσο, σε ένα περιβάλλον όπου η υπακοή θεωρείτο αρετή, η θρησκευτική πίστη αυτονόητη και ο γάμος φυσικός προορισμός κάθε αξιοπρεπούς κοπέλας.

Στις «Αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης», που πρωτοκυκλοφόρησαν στη Γαλλία το 1958, η Μποβουάρ επιστρέφει στα παιδικά και νεανικά της χρόνια, από τη γέννησή της το 1908 μέχρι το 1929. Έχει ήδη δημοσιεύσει το «Δεύτερο φύλο», έχει κατακτήσει σημαντική θέση στη γαλλική πνευματική ζωή και γνωρίζει πολύ καλά ποια υπήρξε η συνέχεια της προσωπικής της ιστορίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Η γυναίκα που αφηγείται, γνωρίζει πού κατέληξε η κοπέλα που περιγράφει. Και η γνώση αυτή επηρεάζει αναπόφευκτα τον τρόπο με τον οποίο ανασυνθέτει το παρελθόν της.

Η οικογένεια Μποβουάρ ανήκει στη γαλλική αστική τάξη, με ισχυρούς δεσμούς με την καθολική παράδοση και μια ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αίσθηση κοινωνικής ευπρέπειας. Ο πατέρας αγαπά τη λογοτεχνία, το θέατρο και τις συζητήσεις, ενθαρρύνει την πνευματική καλλιέργεια της κόρης του, αλλά δυσκολεύεται να αποδεχτεί τις συνέπειές της. Η μητέρα εκπροσωπεί μια περισσότερο αυστηρή αντίληψη της οικογενειακής ζωής, όπου η θρησκεία, η ηθική και η καθημερινή συμπεριφορά αποτελούν μέρη της ίδιας αδιατάρακτης τάξης.

Η μικρή Σιμόν μεγαλώνει μέσα σε αυτή την αντίφαση. Οι γονείς της επιθυμούν μια μορφωμένη κόρη, αρκεί η μόρφωσή της να υπηρετεί τις παραδεδεγμένες αξίες του περιβάλλοντός τους. Εκείνη, ωστόσο, ανακαλύπτει ότι η γνώση αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον όταν αρχίζει να θέτει υπό αμφισβήτηση όσα θεωρούνται αυτονόητα. Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας χειροτερεύει και αυτό, παραδόξως, ευνοεί τη χειραφέτηση της Σιμόν. Οι γονείς της αδυνατούν πλέον να της εξασφαλίσουν την προίκα που θα διευκόλυνε έναν καλό γάμο. Έτσι, οι σπουδές και η επαγγελματική σταδιοδρομία γίνονται ο δρόμος για να αποκτήσει τα δικά της εισοδήματα και να αποφασίζει η ίδια για τη ζωή της.

Η Μποβουάρ έχει το χάρισμα να περιγράφει αυτόν τον κόσμο μέσα από τις λεπτομέρειές του. Οι οικογενειακές επισκέψεις, οι σχολικές υποχρεώσεις, οι κανόνες της συμπεριφοράς, οι επιτρεπόμενες αναγνώσεις και οι καθημερινές μικρές απαγορεύσεις συνθέτουν την εικόνα μιας κοινωνίας που ρύθμιζε ακόμη και τις πιο ασήμαντες εκδηλώσεις της προσωπικής ζωής. Η καταπίεση αποκτούσε συχνά τη μορφή της καλής ανατροφής. Το καθήκον παρουσιαζόταν σαν φυσική προέκταση της αγάπης και η συμμόρφωση θεωρείτο απόδειξη ωριμότητας.

Η συγγραφέας κατορθώνει να αναδείξει μιαν ολόκληρη εποχή μέσα από τις πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Πίσω από μια οικογενειακή παρατήρηση, έναν εκκλησιασμό ή μια διαφωνία για τις σπουδές, αποκαλύπτεται ολόκληρο το σύστημα αξιών μιας κοινωνικής τάξης. Η προσωπική της ιστορία αποκτά έτσι ευρύτερη σημασία, καθώς μέσα από αυτήν αναδύονται οι κοινωνικές συμβάσεις και οι αντιφάσεις της εποχής της.

Εξίσου γοητευτική είναι η περιγραφή της σχέσης της με τα βιβλία. Η ανάγνωση αποτελεί γι’ αυτήν σχεδόν σωματική ανάγκη. Διαβάζει με την απληστία ανθρώπου που ανακαλύπτει στα βιβλία έναν κόσμο πολύ πιο πλούσιο και συναρπαστικό από εκείνον που γνωρίζει. Η λογοτεχνία τής προσφέρει χαρακτήρες, συμπεριφορές και δυνατότητες ζωής που απουσιάζουν από το άμεσο περιβάλλον της. Η φιλοσοφία θα έρθει αργότερα να δώσει μορφή στα ερωτήματα που η λογοτεχνία είχε ήδη γεννήσει.

Η σταδιακή απώλεια της θρησκευτικής πίστης αποτελεί μία από τις ουσιαστικότερες εσωτερικές μεταβολές της. Η Μποβουάρ υπήρξε παιδί βαθιά θρησκευόμενο. Η απομάκρυνσή της από τον καθολικισμό συνδέεται με την ανακάλυψη μιας διαφορετικής αντίληψης για την ανθρώπινη ευθύνη. Η ιδέα ότι ο άνθρωπος οφείλει να αποφασίζει ο ίδιος για τη ζωή του αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα. Η ελευθερία παύει να είναι μια αφηρημένη επιθυμία και μετατρέπεται σε προσωπική απαίτηση.

Ωστόσο, εδώ εμφανίζεται και μια πρώτη επιφύλαξη. Η συγγραφέας περιγράφει συχνά το οικογενειακό και θρησκευτικό της περιβάλλον με την αυστηρότητα εκείνου που έχει ήδη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα. Ο πατέρας και η μητέρα, παρά τις ενδιαφέρουσες αντιφάσεις τους, κινδυνεύουν κάποιες φορές να περιοριστούν στους ρόλους που τους επιφυλάσσει η μεταγενέστερη φιλοσοφική της αντίληψη. Γίνονται εκπρόσωποι ενός κόσμου από τον οποίο η ίδια έπρεπε να αποδράσει.

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί μήπως η αλήθεια αυτών των ανθρώπων ήταν περισσότερο σύνθετη. Η μητέρα της, για παράδειγμα, υπήρξε και η ίδια προϊόν μιας κοινωνικής ανατροφής που περιόριζε τις επιλογές των γυναικών. Οι κανόνες που επέβαλλε στην κόρη της είχαν προηγουμένως επιβληθεί στην ίδια. Αυτό ασφαλώς ελάχιστα μειώνει την πραγματικότητα των περιορισμών, προσφέρει όμως μια ευρύτερη κατανόηση των ανθρώπων που τους αναπαρήγαν.

Η σημαντικότερη ανθρώπινη παρουσία του βιβλίου, πέρα από την ίδια τη συγγραφέα, είναι η Ελιζαμπέτ Λακουέν, η Ζαζά, όπως την αποκαλούσε. Η φιλία τους αρχίζει στα σχολικά χρόνια και εξελίσσεται σε έναν δεσμό εξαιρετικής συναισθηματικής έντασης. Η Ζαζά είναι έξυπνη, χαρισματική, αυθόρμητη, γεμάτη ζωντάνια και πνευματικές ανησυχίες. Ανήκει σε μια ακόμη πιο αυστηρά οργανωμένη αστική οικογένεια και βρίσκεται αντιμέτωπη με απαιτήσεις που συχνά συγκρούονται με τις προσωπικές της επιθυμίες.

Η σχέση των δύο κοριτσιών αναδεικνύει δύο διαφορετικές διαδρομές προς την ενηλικίωση. Η Σιμόν μαθαίνει σταδιακά να διεκδικεί την ανεξαρτησία της. Η Ζαζά παραμένει δεμένη με την οικογένεια, τη θρησκευτική της πίστη και την ανάγκη να συμφιλιώσει τις προσωπικές της επιθυμίες με τις υποχρεώσεις της. Ο έρωτάς της για τον νεαρό Μορίς Μερλό-Ποντί, τον μετέπειτα σημαντικό φιλόσοφο, που στο βιβλίο εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Πραντέλ, περιπλέκει ακόμη περισσότερο αυτή την εσωτερική σύγκρουση.

Ο πρόωρος θάνατος της Ζαζά, το 1929, προσδίδει στην αφήγηση μια τραγική διάσταση. Για την Μποβουάρ, η φίλη της συμβολίζει μια ζωή που στερήθηκε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις δικές της επιθυμίες. Η κοινωνική πίεση, οι οικογενειακές απαιτήσεις και οι συναισθηματικές συγκρούσεις αποκτούν, μέσα από την ανάμνησή της, σχεδόν μοιραίο χαρακτήρα.

Εδώ η λογοτεχνία αποδεικνύεται ισχυρότερη από τη θεωρία. Η Ζαζά συγκινεί επειδή παραμένει μια συγκεκριμένη ανθρώπινη ύπαρξη, με ευαισθησίες, φόβους, επιθυμίες και αντιφάσεις. Ο αναγνώστης συμμερίζεται την οδύνη της χωρίς να χρειάζεται να αποδεχτεί πλήρως την ερμηνεία της Μποβουάρ. Άλλωστε, ο θάνατός της αποδόθηκε σε εγκεφαλίτιδα. Η κοινωνική και ψυχική πίεση υπήρξαν μέρος της τραγικής της εμπειρίας, αλλά η μετατροπή μιας ιατρικής κατάληξης σε άμεσο αποτέλεσμα της αστικής καταπίεσης θα αποτελούσε υπεραπλούστευση.

Η ίδια η συγγραφέας, πάντως, δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει αυτήν την απώλεια. Επέστρεψε επανειλημμένα στην ιστορία της Ζαζά, ακόμη και σε μυθοπλαστικές εκδοχές της, όπως στις «Αχώριστες», ένα έργο γραμμένο το 1954 που δημοσιεύτηκε πολλά χρόνια μετά τον θάνατό της. Αυτή η επίμονη επιστροφή φανερώνει ότι η φίλη της υπήρξε κάτι περισσότερο από ένα παράδειγμα κοινωνικής αδικίας. Ήταν μία από τις βαθύτερες συναισθηματικές εμπειρίες της ζωής της.

Η γνωριμία με τον Ζαν-Πολ Σαρτρ, προς το τέλος της αφήγησης, ολοκληρώνει συμβολικά την πορεία της νεαρής Σιμόν προς έναν κόσμο πνευματικής ανεξαρτησίας. Βρίσκει έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει σοβαρά τις φιλοσοφικές της αναζητήσεις και αναγνωρίζει τη φιλοδοξία της. Η σχέση τους θα αποτελέσει μία από τις πιο γνωστές και πολυσυζητημένες πνευματικές και ερωτικές σχέσεις του εικοστού αιώνα.

Έχει, ωστόσο, ενδιαφέρον ότι αυτή η συνάντηση παρουσιάζεται σχεδόν σαν την αναμενόμενη κατάληξη μιας μακράς πορείας αυτογνωσίας. Η Μποβουάρ οργανώνει το παρελθόν της με εντυπωσιακή αφηγηματική συνέπεια. Κάθε αμφιβολία, κάθε σύγκρουση, κάθε προσωπική απογοήτευση μοιάζει να προετοιμάζει την επόμενη κατάκτηση. Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει συνοχή στο βιβλίο, δημιουργεί όμως και την αίσθηση ότι η ζωή υπήρξε περισσότερο προγραμματισμένη απ’ όσο συνήθως είναι.

Η παρατήρηση αυτή αφορά γενικότερα την αυτοβιογραφική γραφή. Κανένας άνθρωπος δεν αφηγείται το παρελθόν του απαλλαγμένος από όσα έμαθε στη συνέχεια. Στην περίπτωση της Μποβουάρ, όμως, η μεταγενέστερη φιλοσοφική συγκρότηση είναι τόσο ισχυρή ώστε κάποιες φορές επιβάλλει στις αναμνήσεις μιαν υπερβολική καθαρότητα. Η αβεβαιότητα της νεότητας αποκτά εκ των υστέρων τη λογική ενός σχεδίου.

Υπάρχει, ακόμη, μια ιδιότυπη σοβαρότητα που διατρέχει ολόκληρη την αφήγηση. Η Μποβουάρ αντιμετωπίζει τον εαυτό της με αξιοθαύμαστη αναλυτική επιμονή, αλλά με περιορισμένη διάθεση αυτοσαρκασμού. Οι πνευματικές ανησυχίες της αποκτούν συχνά δραματική βαρύτητα, ακόμη και όταν αφορούν εμπειρίες οικείες σε κάθε ευαίσθητο και φιλόδοξο νέο άνθρωπο. Η υψηλή αυτοσυνείδηση συνοδεύεται από μια εξίσου υψηλή αίσθηση της προσωπικής της σπουδαιότητας.

Αυτή η παρατήρηση σχετίζεται και με την ιδεολογική διάσταση του έργου. Η Μποβουάρ υπήρξε αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που αμφισβήτησαν τους περιορισμούς της γυναικείας ζωής. Η ιστορική σημασία αυτής της συμβολής είναι μεγάλη. Η ανάγνωση, ωστόσο, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε προσωπική της σύγκρουση ως επιβεβαίωση μιας γενικής θεωρίας. Υπάρχουν οικογενειακές αντιφάσεις που προκύπτουν από τη διαφορά των γενεών, συγκρούσεις χαρακτήρων και προσωπικά αδιέξοδα που υπερβαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στα δύο φύλα. Η ίδια η πολυπλοκότητα της ανθρώπινης εμπειρίας απαιτεί συχνά περισσότερες ερμηνείες από όσες μπορεί να προσφέρει ένα ενιαίο ιδεολογικό σχήμα.

Η λογοτεχνική αξία των «Αναμνήσεων μιας καθωσπρέπει κόρης» βρίσκεται ακριβώς σε όσα διασώζονται πέρα από αυτές τις βεβαιότητες. Στην οξύτητα της παρατήρησης, στην ανασύσταση μιας ολόκληρης εποχής, στην πνευματική περιέργεια, στη δύναμη της μνήμης και, κυρίως, στην ικανότητα της συγγραφέως να μετατρέπει την προσωπική της εμπειρία σε αφήγηση με ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον.

Το βιβλίο διαβάζεται σήμερα και σαν μαρτυρία μιας ιστορικής μεταβολής. Η ευρωπαϊκή αστική κοινωνία των αρχών του εικοστού αιώνα διατηρούσε ακόμη ένα σύστημα οικογενειακών και ηθικών βεβαιοτήτων που οι επόμενες δεκαετίες θα αμφισβητούσαν ριζικά. Η Μποβουάρ έζησε αυτή τη μεταβολή αρχικά μέσα στην οικογένειά της και αργότερα συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των ιδεών που τη συνόδευσαν.

Ίσως τελικά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της αυτοβιογραφίας να βρίσκεται στο παράδοξο του τίτλου της. Η καθωσπρέπει κόρη ανατράφηκε για να τιμά έναν κόσμο που της πρόσφερε μόρφωση, ασφάλεια και κοινωνική ταυτότητα. Χρησιμοποίησε όμως ακριβώς αυτήν τη μόρφωση για να αμφισβητήσει τις βεβαιότητές του και να διαμορφώσει στη θέση τους τις δικές της, εξίσου ισχυρές και κάποτε εξίσου απόλυτες. Και κάπως έτσι, η μεγαλύτερη απειθαρχία της αποδείχθηκε η επιμονή της να σκέφτεται. Ένα αμάρτημα για το οποίο, ευτυχώς, η λογοτεχνία εξακολουθεί να επιφυλάσσει τις πιο γενναιόδωρες αθωώσεις!

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