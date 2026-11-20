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Τη νέα παράσταση του Αλέξανδρου Ρήγα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό από την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου στο Από Μηχανής Θέατρο. Πρόκειται για μια τολμηρή, αυθάδικη, αιχμηρή κωμωδία που φέρνει στη σκηνή μια σουρεαλιστική πραγματικότητα, ένα έργο όπου η σάτιρα και το γέλιο αναμετρώνται με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.
Μια Κωμωδία – Σάτιρα που παρουσιάζει τις προσπάθειες έξι συγγραφέων να γράψουν μία κωμωδία για το ξημέρωμα ενός καινούριου κόσμου. Έξι συγγραφείς από εντελώς διαφορετικούς χώρους (τηλεόραση, mainstream θέατρο, επιθεώρηση, stand up comedy, εναλλακτικό θέατρο), προσπαθούν να γράψουν μια σύγχρονη επιθεώρηση, κάνοντας πολιτική και κοινωνική σάτιρα, ενώ παράλληλα αγωνιούν να βρουν θεατρική φωνή μέσα σε ένα καινούριο σύμπαν όπου όλα είναι υπό αίρεση και σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να ορίσεις, χωρίς να το περιορίσεις.
Στο μπλέντερ της σκέψης και της έκφρασης μπαίνουν η πολιτική ορθότητα, η συμπερίληψη, η έμφυλη βία, ο φασισμός της ετεροκανονικότητας, η καθεστωτική λογοκρισία, ο δικαιωματισμός, η woke agenda, οι ατελείωτες νέες ορολογίες για την ταυτότητα του φύλλου, η τοξική αρρενωπότητα, η κουλτούρα του cancel, η Πατριαρχία, τα όρια της ελευθερίας του λόγου, ο σεβασμός στις μειονότητες, οι αφορισμοί της διαδικτυακής αγέλης και οι σεξουαλικοί αυτοπροσδιορισμοί.
Τα κείμενα τους περνούν από την «κρισάρα» του Διευθυντηρίου της Πολιτικής Ορθότητας αλλά και από την κρίση των Ηθοποιών που τα ερμηνεύουν και τα απορρίπτουν σε ένα άλλο παράλληλο θεατρικό σύμπαν.
Σε ένα σύμπαν στο οποίο εμφανίζονται μέσα από Οθόνες οικείες φιγούρες της καλλιτεχνικής πραγματικότητας: Ήρα Κατσούδα, Κώστας Κόκλας, Βαλέρια Κουρούπη, Μαρία Λεκάκη, Μπέσυ, Μάλφα, Νίκος Μουτσινάς, Σπύρος Μπιμπίλας, Λένα Ουζουνίδου, Εβελίνα Παπούλια, Μιχάλης Ρέππας, Αλέξανδρος Ρήγας, Ορέστης Τζιόβας, Κώστας Φραγκολιάς.
Λέξεις που αλλάζουν το νόημα τους. Ανθρώπινες σχέσεις που επαναπροσδιορίζονται, άνθρωποι που επανασυστήνονται… καθώς ένας παλιός κόσμος φεύγει.
Η παράσταση “Τα Καλά Παιδιά Δε μιλάνε, Λόλα”, του Αλεξάνδρου Ρήγα είναι μια σάτιρα σαρκαστική, πικρή, μαύρη και αθυρόστομη – όσο ακόμα οι θύρες των στομάτων μπορούν να παραμένουν ανοιχτές- που μας προσκαλεί να γελάσουμε, να δράσουμε και ίσως, να αντιδράσουμε (εθελοντικό είναι αυτό!!!)
Ταυτότητα παράστασης
Παίζουν: Παύλος Ευαγγελόπουλος, Χρήστος Μακαριάδης, Έλενα Μεγγρέλη, Λευτέρης Μητσόπουλος, Δημήτρης Μυλωνάς, Φωτεινή Τσακίρη.
Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών
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