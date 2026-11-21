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Την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Δανία εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδικάζοντας την απόπειρα δολοφονίας αμερικανοουκρανού πολίτη.
«Αυτή ήταν επίθεση σε έδαφος της ΕΕ. Και είναι απαράδεκτη. Στεκόμαστε με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Δανίας και όλων των κρατών-μελών που στοχοποιούνται από ρωσικές υβριδικές επιθέσεις», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τη δανική Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών (PET), η απόπειρα -η οποία αποτράπηκε τον Σεπτέμβριο- φέρεται να είχε οργανωθεί από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και να επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σε συναυλιακό χώρο βόρεια της Κοπεγχάγης.
Δύο άτομα έχουν κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.
Η ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις για ρωσική εμπλοκή.
Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει σύντομα μια «νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας», με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και της αποτροπής. Προειδοποίησε, επίσης, ότι αν η Ρωσία επιδιώκει να αποδυναμώσει τη στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, η αποφασιστικότητα των ευρωπαϊκών χωρών θα ενισχυθεί.
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