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Για τη ζωή της μετά το διαζύγιο, τη σχέση με την κόρη της και το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα μίλησε η Κατερίνα Τσάβαλου. Η ηθοποιός βρέθηκε στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η μητρότητα, αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τον χωρισμό της.

«Η μητρότητα με άλλαξε πάρα πολύ γιατί μου άλλαξε τον κόσμο. Φεύγει το “εγώ”, φεύγουν όλα. Βλέπω τον κόσμο αλλιώς, μέσα από τα μάτια της. Δεν είναι εγωιστικό. Πρέπει πρώτη η μητέρα να νιώθει καλά και με τον εαυτό της, με την εμφάνισή της, για να είναι καλά το παιδί. Πρώτα πρέπει να είναι η μάνα καλά», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Για το αν ήταν εύκολο να ανακοινώσει στο παιδί της τον χωρισμό με τον μπαμπά του, απάντησε: «Δεν ήταν εύκολο, αλλά επειδή ήμασταν με τον Δημήτρη σε αυτό ενωμένοι και δεν υπήρχε έχθρα μεταξύ μας ή να παίζουμε ξύλο ή δεν ξέρω γω τι, οπότε αυτό έγινε ομαλά και το συζητήσαμε, γιατί είδαμε ότι είμαστε πάντα οι γονείς της λατρείας μας, όμως δεν μπορούσαμε ως ζευγάρι να είμαστε μαζί. Το πήρε πολύ χαλαρά γιατί ήμασταν κι εμείς χαλαροί, φυσικά ζητήσαμε και βοήθεια, δεν είπαμε ό,τι θέλαμε μέσα από το κεφάλι μας. Και το πήρε πραγματικά σαν παιχνίδι και σαν χαρά. Με τον Δημήτρη έχουμε καλές σχέσεις, δεν το λέω έτσι για τη τηλεόραση, είμαστε κουλαριστοί πώς να το πω».

«Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη ηλικία μιας γυναίκας. Έχω περάσει πολλά υπαρξιακά, έχω περάσει κι έναν χωρισμό που οι γυναίκες το βιώνουν περισσότερο ως αποτυχία και ότι δεν κράτησα την οικογένειά μου, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα, αλλά όταν είσαι στην αρχή και σε έχει πάρει από κάτω τα σκέφτεσαι κι αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη ηλικία, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω πάντα ότι το καλύτερο είναι μπροστά μας. Θέλω έναν σύντροφο στη ζωή μου, δεν θέλω να είμαι μόνη μου, αλλά μου φαίνεται απίθανο το να είμαι μαζί με κάποιον. Είμαι με το παιδί μου στο σπίτι και λέω τώρα “πώς θα μπει στο σπίτι, πώς θα τη γνωρίσει”. Μου φαίνεται βουνό, οπότε το έχω αφήσει στην άκρη, δεν παίζει τίποτα», τόνισε.

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