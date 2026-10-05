Ευρωκοινοβούλιο: Πιέζουν για απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Αριστερής Συμμαχίας μετά τον αναβρασμό στη Γαλλία

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Οι συγκρούσεις στη Γαλλία έδωσαν στους Ευρωπαίους Συντηρητικούς το έναυσμα για να ζητήσουν τη διεξαγωγή έρευνας στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, ο αντιπρόεδρος της δεξιάς ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε την Παρασκευή να συγκεντρώνει υπογραφές για να επιβάλει ψηφοφορία σχετικά με το αίτημα προς την αρμόδια αρχή της ΕΕ για τα πολιτικά κόμματα να διερευνήσει την Ευρωπαϊκή Συμμαχία της Αριστεράς (ELA) για παραβίαση των αξιών της ΕΕ, σύμφωνα με email που περιήλθε σε γνώση του POLITICO.

EXCLUSIVE: The vice chair of the European Parliament’s right-wing European Conservatives and Reformists group began gathering signatures last week to force a vote on asking a watchdog to investigate the European Left Alliance for breaching EU values.https://t.co/iGwYBgfOpF — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 5, 2026

Η διαδικασία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στη διαγραφή από το μητρώο και στην απώλεια της χρηματοδότησης από την ΕΕ —ουσιαστικά σε απαγόρευση λειτουργίας— για την ELA. Στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν το ισπανικό Podemos, το δανέζικο Enhedslisten, το ιταλικό «Η Αριστερά» (La Sinistra) και το πορτογαλικό Bloco de Esquerda. Η ψηφοφορία θα διεξαγόταν στην ολομέλεια στις 19 Οκτωβρίου.

Το Κοινοβούλιο οφείλει να αναλάβει δράση, καθώς το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί κατηγόρησε το γαλλικό μέλος της ELA, το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France Insoumise – LFI), ότι διοργανώνει σχολικές διαδηλώσεις, ορισμένες εκ των οποίων κατέληξαν σε βίαια επεισόδια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ECR, Τσάρλι Βάιμερς. Χρειάζεται 180 υπογραφές από τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες έως τις 16 Οκτωβρίου, ένα όριο που θα μπορούσε να επιτύχει με την υποστήριξη βουλευτών της δεξιάς και της άκρας δεξιάς.

Ωστόσο, η ELA αντέδρασε έντονα. «Η στήριξη προς τους νέους που ζητούν καλύτερη εκπαίδευση δεν συνιστά παραβίαση των αξιών της ΕΕ», δήλωσε η συμπρόεδρος της ELA, Καταρίνα Μάρτινς. «Η ECR, της οποίας τα μέλη επιτίθενται συστηματικά σε αυτές ακριβώς τις αξίες, καταχράται μια διαδικασία της ΕΕ για να αποσπάσει την προσοχή από τις έρευνες σχετικά με την παραβίαση των αξιών της ΕΕ από την άκρα δεξιά».

Στη Γαλλία, ο ηγέτης του κόμματος «Οι Ρεπουμπλικάνοι» (Les Républicains) και υποψήφιος για την προεδρία, Μπρούνο Ρετεγιό, δήλωσε την Πέμπτη στο δίκτυο BFM ότι «έχει τεθεί ζήτημα απαγόρευσης του LFI» μετά τις ταραχές, χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως «γοητευμένο από τη βία».

Εφόσον το θέμα φτάσει στην ολομέλεια, η πρόταση για την έναρξη της διαδικασίας κατά της ELA θα χρειαζόταν την υποστήριξη του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) για να εγκριθεί. Το γραφείο του επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

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