Σκάνδαλο Έπστιν: Εξετάζεται η νομιμότητα των ενταλμάτων έρευνας για τον Άντριου, μετά από αίτημά του – Κεκλεισμένων των θυρών η διαδικασία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Γραμματεία Δικαστικού Σώματος στη Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ακροαματική διαδικασία μετά το αίτημα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ να εξετάσει δικαστής τη νομιμότητα των ενταλμάτων έρευνας που προηγήθηκαν της σύλληψής του τον Φεβρουάριο.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη ως ύποπτος για τη διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστιν, ο οποίος βρέθηκε προ ετών νεκρός μέσα στο κελί του.

Η κατηγορία αφορά την περίοδο που ο Άντριου ήταν ειδικός εμπορικός ακόλουθος από το 2001 ως το 2011.

Νωρίτερα σήμερα η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ επιβεβαίωσε ότι το Σώμα έχει αναμειχθεί σε νομικές διαδικασίες σε σχέση με την έκδοση ενταλμάτων.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι η ακροαματική διαδικασία θε πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

«Η υπόθεση αφορά αίτηση που υπέβαλε ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ» με την οποία ζητείται η «ακύρωση ενταλμάτων έρευνας που εκδόθηκαν από δικαστή του Κεντρικού Ποινικού Δικαστηρίου στις 18 Φεβρουαρίου 2026», δήλωσε εκπρόσωπος της Εισαγγελίας του Στέμματος.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο κτήμα Σάντρινγχαμ του αδελφού του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ στην ανατολική Αγγλία και στην προηγούμενη κατοικία του στο Ουίνδσορ, περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου.

Διαβάστε επίσης:

Τενεσί: Η Christa Pike «μπορεί να μην αναρρώσει ποτέ» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

Έρευνα: Το 55% των Βρετανών υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ αλλά με τους όρους του παρελθόντος

Βιετνάμ: Έκλεψαν… 2700 γάτες για να πουλήσουν το κρέας τους