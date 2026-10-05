Τενεσί: Η Christa Pike «μπορεί να μην αναρρώσει ποτέ» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της

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Σε κρίσιμη κατάσταση και σε κώμα παραμένει η Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στο Τενεσί ενώ ο δικηγόρος της εξέφρασε τον φόβο του ότι μπορεί «να μην αναρρώσει ποτέ».

Ο Στέφεν Φέρελ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στην εκπομπή του CNN «State of the Union» τόνισε επίσης ότι η 50χρονη Πάικ συνεχίζει να παραμένει χωρίς τις αισθήσεις της και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα.

Όπως ανέφερε ο Φέρελ, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ακόμη ημέρες μέχρι να διαπιστωθεί εάν η Πάικ μπορεί να αναρρώσει και σε ποιον βαθμό. Παράλληλα, οι συνήγοροί της ζητούν από τις Αρχές του Τενεσί να διατηρήσουν όλα τα έγγραφα, τις επικοινωνίες, τις εικόνες και τα βίντεο που σχετίζονται με την αποτυχημένη εκτέλεση.

Ο συνήγορος της Κρίστα Πάικ πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη πραγματικά την πρόγνωσή της και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες μέχρι να το μάθουμε» προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί προσωπικά την πελάτισσά του από τότε που εισήχθη στο νοσοκομείο μετά την αποτυχημένη διπλή απόπειρα εκτέλεσής της για δολοφονία που διέπραξε το 1995. Σημείωσε επίσης ότι το δωμάτιό της αυτή τη στιγμή «φυλάσσεται» και η ίδια είναι αναίσθητη.

«Μένει να φανεί τι επιφυλάσσει το μέλλον», συνέχισε ο Φέρελ. «Νομίζω ότι ένα από τα βασικά ζητήματα που θα παραμείνουν ανοιχτά για κάποιο διάστημα είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η πρόγνωσή της – δηλαδή η μακροπρόθεσμη πρόγνωση. Αν αναρρώσει, μπορεί να μην αναρρώσει πλήρως. Και μπορεί να υπάρξουν ζητήματα σχετικά με τη διανοητική της ικανότητα. Απλώς δεν γνωρίζουμε τίποτα από όλα αυτά ακόμη», είπε.

Οι ιατρικές αποφάσεις για την Πάικ λαμβάνονται από πρόσωπο το οποίο η ίδια είχε ορίσει πληρεξούσιο για θέματα υγείας. Οι δικηγόροι της δεν έχουν αποκαλύψει την ταυτότητά του, επικαλούμενοι το δικαίωμά της στην ιδιωτικότητα.

Ο Φέρελ πρόσθεσε ότι το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Τενεσί – το οποίο υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν αυτό που θα ζητούσε τον ορισμό νέας ημερομηνίας εκτέλεσης – «δεν μας έχει δώσει καμία ένδειξη για το ποιες θα είναι οι προθέσεις του».

Ο δικηγόρος δήλωσε ακόμη πως θεωρεί ότι ο κυβερνήτης θα πρέπει να μετατρέψει την ποινή θανάτου της Πάικ σε ποινή ισόβιας κάθειρξης «τουλάχιστον», προσθέτοντας ότι η ίδια έχει ήδη «υποστεί μια βασανιστική απόπειρα εκτέλεσής της». Υπενθυμίζεται πως ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, έχει αναστείλει όλες τις εκτελέσεις στην πολιτεία για το υπόλοιπο του έτους. Παράλληλα, διέταξε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τις συνθήκες που περιβάλλουν την αποτυχημένη εκτέλεση της Pike με θανατηφόρα ένεση.

Οι δικηγόροι της έχουν επίσης αναφέρει ότι υπέστη εγκαύματα και φουσκάλες στα χέρια της, τις οποίες αποδίδουν στη χορήγηση των φαρμάκων.

Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ο Φρανκ Στράντα, επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας του Τενεσί, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση του μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Πάικ, η οποία προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για τα πρωτόκολλα της θανατηφόρας ένεσης.

Ομως η περίπτωση της Πάικ δεν ήταν η πρώτη που έφερνε στο επίκεντρο το όνομα του Στράντα. Σύμφωνα με δικηγόρους που ασχολούνται με υποθέσεις θανατικής ποινής, ήταν η πέμπτη προβληματική εκτέλεση υπό την εποπτεία του σε δύο διαφορετικές πολιτείες από το 2022.

Τον Μάιο του 2026, οι Αρχές του Τενεσί επιχείρησαν να εκτελέσουν τον Τόνι Καράδερς. Για περισσότερο από μία ώρα, το προσωπικό προσπαθούσε να εντοπίσει κατάλληλη φλέβα για την τοποθέτηση της ενδοφλέβιας γραμμής. Η διαδικασία τελικά διακόπηκε.

Πριν από το Τενεσί, ο Στράντα είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής διευθυντής φυλακών στην Αριζόνα.

Τον Μάιο του 2022, κατά την εκτέλεση του Κλάρενς Ντίξον στην Αριζόνα, μέλος των ΜΜΕ που παρακολουθούσε τη διαδικασία ανέφερε ότι η ομάδα εκτέλεσης δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει ενδοφλέβια για τη χορήγηση των φαρμάκων. Τελικά χρειάστηκε να γίνει τομή κοντά στη βουβωνική χώρα για να τοποθετηθεί η γραμμή. Σύμφωνα με τους δικηγόρους του Ντίξον, η διαδικασία διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Εναν μήνα αργότερα, τον Ιούνιο του 2022, ο 66χρονος Φρανκ Ατγουντ, ο οποίος έπασχε από εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης, φέρεται να χρειάστηκε να βοηθήσει ο ίδιος τους εκτελεστές να βρουν φλέβα, καθώς οι προσπάθειές τους αποτύγχαναν επανειλημμένα.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, κατά την εκτέλεση του Μάρεϊ Χούπερ, οι Αρχές αντιμετώπισαν και πάλι δυσκολίες στην εύρεση φλέβας και αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν καθετήρα στη βουβωνική περιοχή.

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