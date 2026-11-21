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Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται σήμερα, Σάββατο (21/11), στη λεωφόρο Κηφισού, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται στην έξοδο της λεωφόρου Κηφισού προς Κόρινθο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

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