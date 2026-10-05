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05.10.2026 10:24

Παγκόσμια ανησυχία για κρούσμα πανώλης στη Ρωσία: Σε καραντίνα 200 άτομα μετά τον θάνατο 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου

05.10.2026 10:24
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  • Μια 28χρονη τεχνικός εργαστηρίου σε ινστιτούτο κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας απεβίωσε μετά από ασθένεια που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή έκθεση στον ιό.
  • Οι ρωσικές αρχές έχουν θέσει υπό ιατρική παρακολούθηση 189 άτομα που ήρθαν σε επαφή με την εργαζόμενη, ενώ αρκετά νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα.
  • Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με την αιτία θανάτου, καθώς άλλοι αναφέρουν πιθανή πανώλη και άλλοι υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας.
  • Οι ρωσικές ομοσπονδιακές αρχές αρνούνται το ενδεχόμενο εργαστηριακού ατυχήματος, παρά τις αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης για πιθανή έκθεση της γυναίκας στο βακτήριο Yersinia pestis.
  • Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με το ύποπτο κρούσμα και τις επιβληθείσες καραντίνες στη Ρωσία.

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Ένας νέος παγκόσμιος υγειονομικός πονοκέφαλος έχει προκύψει με αφορμή ένα περιστατικό κρούσματος πανώλης στη Ρωσία και τον θάνατο της 28χρονης τεχνικού εργαστηρίου αφού εκτέθηκε στον ιό.

Ήδη, σχεδόν 200 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό ιατρική παρακολούθηση στην περιοχή Ιρκούτσκ της Ρωσίας στην ανατολική Σιβηρία λόγω ύποπτης έκθεσης στην πανώλη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά 189 άτομα παρακολουθούνταν μετά την ασθένεια και τον θάνατο ενός υπαλλήλου σε ερευνητικό ινστιτούτο κατά της πανώλης στο Ιρκούτσκ.

Ο Αλεξέι Τσιντένοφ, επικεφαλής της κοντινής Δημοκρατίας της Μπουριατίας, είπε ότι η γυναίκα πέθανε από μια απροσδιόριστη μορφή πανώλης.

Αντίθετα ο άλλος Ρώσος αξιωματούχος προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας ότι η υπάλληλος είχε διαγνωστεί με «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή του Ιρκούτσκ και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σέλεχοφ παρέμεινε σταθερή.

Όλα ξεκίνησαν μετά από δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή (02/10/26) που ανέφεραν ότι η 28χρονη εργαζόμενη σε ινστιτούτο κατά της πανώλης αρρώστησε μετά την επιστροφή της από ταξίδι εργασίας στη Μπουριατία, όπου είχε αναφερθεί ξέσπασμα κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία.

Ο Λευκός Οίκος παρακολουθεί τις αναφορές για το ύποπτο κρούσμα και τις σχετικές καραντίνες στη Ρωσία, ανέφερε το Axios την Κυριακή επικαλούμενο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ. Ο αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση «γνωρίζει, παρακολουθεί το ξέσπασμα και αξιολογεί τις επιλογές», ανέφερε η έκθεση.

Η Ντάρια Σιπίλοβα, 28 ετών, τεχνικός εργαστηρίου στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ, εμφάνισε σοβαρή πνευμονία και πέθανε κατά τη διάρκεια της νύχτας της 2ας Οκτωβρίου.

Τοπικές αναφορές ισχυρίστηκαν ότι η Σιπίλοβα μπορεί να είχε εκτεθεί στο Yersinia pestis, το βακτήριο που προκαλεί πανώλη, ενώ εργαζόταν στο εργαστήριο. Οι ρωσικές ομοσπονδιακές αρχές όμως αρνούνται ότι υπήρξε οποιοδήποτε εργαστηριακό ατύχημα.

Έτσι άρχισε η αναζήτηση των επαφών της συγκεκριμένης υπαλλήλου και εντοπίστηκαν σχεδόν 200 επαφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 189 νοσηλεύτηκαν για παρακολούθηση, ενώ αρκετά νοσοκομεία τέθηκαν σε καραντίνα. Επίσης, ένα μεγάλο εργοστάσιο αλουμινίου ζήτησε οι εργαζόμενοι να φορούν μάσκα.

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