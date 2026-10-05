search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 08:56

Επική γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με της Ινδίας

05.10.2026 08:56
trump_kinito_3009_1920-1080_new
credit: AP

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως μπέρδεψε τη Βραζιλία με την Ινδία αναφερόμενος στις εκλογές που έγιναν χθες (04.10.2026) στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«125 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν σήμερα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ινδία. Τα αποτελέσματα βγήκαν λίγο μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας, την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ”, έγραψε το βράδυ της Κυριακής (04.101.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ακολούθησε την ντροπιαστική γκάφα του με μια αναφορά στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Έγραψε, «Στο Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια, την Καλιφόρνια και πολλές άλλες πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ, τα αποτελέσματα, με πολύ μικρότερους αριθμούς, θα χρειαστούν συχνά εβδομάδες για να στηθούν – εννοώ, να υπολογιστούν».

«Η ψηφοφορία στην Αμερική είναι διεφθαρμένη», πρόσθεσε.

Οι Αμερικανοί θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για να αποφασίσουν ποιος ελέγχει το Κογκρέσο για τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του Τραμπ, μαζί με δεκάδες κυβερνήτες και χιλιάδες κρατικά αξιώματα.

Οι έρευνες πριν από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις λιγότερο δημοφιλής από οποιονδήποτε προκάτοχό του που αντιμετωπίζει ενδιάμεση θητεία στις σύγχρονες δημοσκοπήσεις.

Ο υποψήφιος της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρο δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή στη Βραζιλία, αντιμέτωπος με τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λούλα, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την οριστική νίκη του την 25η Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης

 ΗΠΑ: Το FBI συλλαμβάνει 34χρονη που κατηγορεί πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γιορτή στην Τζόρτζια

Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αιφνιδίασε τον Λούλα στον πρώτο γύρο – Στις 25 Οκτωβρίου η τελική μάχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bouli new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

gonidis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα «σάλια» Γονίδη για τον καταδικασμένο Κασιδιάρη και το πλυντήριο στους ναζιστές – Απάντησε σαν να μην κατάλαβε τι έκανε

elizabeth-debicki_0510_1920-1080_new
ΘΕΑΤΡΟ

Richard II: Η Elizabeth Debicki γράφει ιστορία με τη Royal Shakespeare Company (photo/video)

hacker new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δανία: Κυβερνοεπίθεση με τεράστια διαρροή προσωπικών δεδομένων – Παραβιάστηκαν στοιχεία 8,8 εκατ. ανθρώπων

larisa_ekrixi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ισχυρή έκρηξη σε συνεργείο υγραεριοκίνησης – Τρεις τραυματίες (videos/photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

plakias karystianoy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μετά από 44 μήνες γεμάτους ξυλόλιο μπήκε στη ζωή μας η υδραζίνη» – Η αιχμηρή αντίδραση Πλακιά στην Καρυστιανού

mazwnakis-2
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Προποφόλη στις τοξικολογικές – Οι έξι συσκευές, οι νέοι μάρτυρες και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 12:01
bouli new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βουλή: Έναρξη της νέας τακτικής Συνόδου με τον καθιερωμένο αγιασμό – Τα πηγαδάκια και τα στιγμιότυπα (Photos)

gonidis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος με τα «σάλια» Γονίδη για τον καταδικασμένο Κασιδιάρη και το πλυντήριο στους ναζιστές – Απάντησε σαν να μην κατάλαβε τι έκανε

elizabeth-debicki_0510_1920-1080_new
ΘΕΑΤΡΟ

Richard II: Η Elizabeth Debicki γράφει ιστορία με τη Royal Shakespeare Company (photo/video)

1 / 3