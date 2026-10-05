Επική γκάφα Τραμπ: Μπέρδεψε τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας με της Ινδίας

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως μπέρδεψε τη Βραζιλία με την Ινδία αναφερόμενος στις εκλογές που έγιναν χθες (04.10.2026) στη χώρα της Νότιας Αμερικής, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«125 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν σήμερα στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Ινδία. Τα αποτελέσματα βγήκαν λίγο μετά το κλείσιμο της ψηφοφορίας, την ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ”, έγραψε το βράδυ της Κυριακής (04.101.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ακολούθησε την ντροπιαστική γκάφα του με μια αναφορά στο αμερικανικό εκλογικό σύστημα ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών. Έγραψε, «Στο Ντιτρόιτ, τη Φιλαδέλφεια, την Καλιφόρνια και πολλές άλλες πόλεις και πολιτείες των ΗΠΑ, τα αποτελέσματα, με πολύ μικρότερους αριθμούς, θα χρειαστούν συχνά εβδομάδες για να στηθούν – εννοώ, να υπολογιστούν».

«Η ψηφοφορία στην Αμερική είναι διεφθαρμένη», πρόσθεσε.

Οι Αμερικανοί θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για να αποφασίσουν ποιος ελέγχει το Κογκρέσο για τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του Τραμπ, μαζί με δεκάδες κυβερνήτες και χιλιάδες κρατικά αξιώματα.

Οι έρευνες πριν από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τραμπ πηγαίνει στις δημοσκοπήσεις λιγότερο δημοφιλής από οποιονδήποτε προκάτοχό του που αντιμετωπίζει ενδιάμεση θητεία στις σύγχρονες δημοσκοπήσεις.

Ο υποψήφιος της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρο δήλωσε «πολύ ικανοποιημένος» αφού κατέλαβε την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ο οποίος διεξήχθη χθες Κυριακή στη Βραζιλία, αντιμέτωπος με τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λούλα, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την οριστική νίκη του την 25η Οκτωβρίου.

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