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05.10.2026 07:54

 ΗΠΑ: Το FBI συλλαμβάνει 34χρονη που κατηγορεί πως κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

05.10.2026 07:54
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Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) συνέλαβε γυναίκα που κατηγορεί για κατασκοπεία στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Κίνας, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, 34 ετών, κατηγορείται πως ήταν μυστική πράκτορας και κατασκόπευε το περιβάλλον αξιωματούχου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ επ’ ωφελεία του Πεκίνου, ανέφερε μέσω X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελικός λειτουργός στην Καλιφόρνια.

«Η Τζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 και, κατ’ εντολή αξιωματούχων (σ.σ. ενν. της Κίνας), παρακολουθούσε πρόσωπο πολύ κοντά σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν, στέλνοντας φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τις πινακίδες κυκλοφορίας» του οχήματος του προσώπου που παρακολουθούσε «σε αυτούς τους αξιωματούχους» του Πεκίνου, πρόσθεσε.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ εξέφρασε ικανοποίηση για τη σύλληψη μέσω X: «να φέρεσαι να παρακολουθείς την οικογένεια ξένου ηγέτη στο αμερικανικό έδαφος για λογαριασμό της ΛΔ Κίνας και μετά να προσπαθείς να πάρεις πτήση για τη Σαγκάη; Δεν γίνονται αυτά».

«Ξένοι αντίπαλοι, σημειώστε το: η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής τοποθεσία για να διεξάγετε επιχειρήσεις κατασκοπείας», πέταξε.

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, κάτοικος της πόλης Ιρβάιν, στην Καλιφόρνια, αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου αργότερα σήμερα.

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