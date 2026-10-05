ΗΠΑ: Απέσυραν βομβαρδιστικά από τη Βρετανία μετά τις συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια – Στο κάδρο το Ιράν

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Οι ΗΠΑ απέσυραν βομβαρδιστικά B-1, τα οποία στάθμευαν στη βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ, έπειτα από συμβάν που οδήγησε στη σύλληψη έξι υπόπτων, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το Πεντάγωνο.

«Όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βάση Φέρφορντ της RAF επέστρεψαν στις βάσεις τους στις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου.

Τα τρία ύποπτα οχήματα και οι έξι συλλήψεις

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η βρετανική αστυνομία επενέβη κοντά στη βάση Φέρφορντ, στη νότια Αγγλία, έπειτα από κλήση στις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που έκανε λόγο για «τρία ύποπτα οχήματα».

Στο εσωτερικό των οχημάτων η αστυνομία δεν εντόπισε εκρηκτικό μηχανισμό, ωστόσο βρέθηκε ποσότητα καυσίμων.

Ακολούθησε η σύλληψη έξι ανδρών. Πέντε Βρετανοί συνελήφθησαν επιτόπου, ενώ ένας Βρετανοϊρανός συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα, καθώς τους βαραίνουν υποψίες για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».

Οι έξι ύποπτοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι υπό όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Μπέρναμ: «Ισχυρές ενδείξεις» για εμπλοκή του Ιράν

Την περασμένη Τετάρτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ έκανε λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» ότι στο συμβάν εμπλέκεται το Ιράν.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη.

Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του είχαν μοιραστεί πληροφορίες με το Λονδίνο σχετικά με φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας με υποστήριξη της Τεχεράνης.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την «απογοήτευσή» του για την υπό όρους απελευθέρωση των υπόπτων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον στις ΗΠΑ, καθώς η RAF Φέρφορντ αποτελεί σημαντική βάση για τη δράση αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών στην Ευρώπη.

Η βάση Φέρφορντ χρησιμοποιείται από τον Μάρτιο από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο οποίος ξέσπασε μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς της 28ης Φεβρουαρίου.

Κατά το Λονδίνο, η βάση χρησιμοποιήθηκε για «αμυντικές» επιχειρήσεις, ενώ από εκεί επιχειρούσαν αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στην Ευρώπη.

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