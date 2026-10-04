Γαλλία: Σάλος με αστυνομικό που έπνιγε ανήλικο διαδηλωτή σε ποτάμι (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Γαλλία, με το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από το Παρίσι να έχει πάρει πλέον διαστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Χαμός έχει δημιουργηθεί με νεότερο περιστατικό και βίντεο που έχει δημοσιευτεί στα social media και δείχνει έναν αστυνομικό να κρατά το κεφάλι ενός νεαρού μέσα σε ποτάμι για πολύ ώρα. Λίγη ώρα αργότερα ο αστυνομικός δέχτηκε ομαδική επίθεση από νεαρούς που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον για… «απόπειρα δολοφονίας».

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό διαδραματίστηκε την Παρασκευή (2/10/2026) κοντά στο λύκειο Courbet στο Μπελφόρ, την ώρα που γινόντουσαν οι διαδηλώσεις του μαθητικού κινήματος στη Γαλλία. Ο αστυνομικός φέρεται να προσπαθούσε να συλλάβει τον νεαρό ο οποίος δεν συμμορφωνόταν με τις οδηγίες του.

La agresión al estudiante de secundaria hoy en Belfort, Francia, el video es este y a sido publicado con la siguiente descripción: Al agente se le puede ver sujetando la cabeza del joven bajo el agua durante largos segundos.pic.twitter.com/AOyH9cOiXb — Disclaime® (@Disclaimergate) October 3, 2026

Το μέρος της σύλληψης που καταγράφηκε σε βίντεο διαδόθηκε ευρέως. Ο αστυνομικός φαίνεται να βρίσκεται μέσα σε ένα ρεύμα, κρατώντας το κεφάλι του προς το νερό. Αυτό που δεν φαίνεται όμως να υπάρχει καταγεγραμμένο είναι η επίθεση που δέχτηκε μετά ο αστυνομικός.

Ο εισαγγελέας του Μπελφόρ, Πολ-Εντουάρ Λαλουά, μίλησε στα γαλλικά μέσα και περιέγραψε την αληθινή ακολουθία γεγονότων: «Ο αστυνομικός συνέλαβε τον έφηβο που ήταν ύποπτος για απόπειρα εμπρησμού. Ήταν μόνος του και ντυμένος με πολιτικά ρούχα, και απομακρύνθηκε για να μην γίνει στόχος», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ύποπτος προέβαλε αντίσταση κατά τη σύλληψη, η οποία ξεκίνησε έξω από το ποτάμι. Ο αστυνομικός, που βρισκόταν απέναντί του, «δυσκολεύτηκε να του περάσει τις χειροπέδες, με αποτέλεσμα και οι δύο να χάσουν την ισορροπία τους».

Στη συνέχεια, «ο αστυνομικός κατάφερε να σηκώσει τον νεαρό στα πόδια του, να τον ακινητοποιήσει και να του βάλει χειροπέδες στην όχθη, όχι μέσα στο νερό», πρόσθεσε ο δικαστής.

Τη στιγμή που ο αστυνομικός και ο νεαρός περπατούσαν, επιστρέφοντας προς τα πάνω κατά μήκος του ρέματος, ο αστυνομικός δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών.

Ο αστυνομικός υπέστη «σύντομη απώλεια συνείδησης» και ήταν «ιδιαίτερα συγκλονισμένος, βαθιά επηρεασμένος από τη βαρβαρότητα της επίθεσης, ενώ φέρει πολύ ορατά σημάδια χτυπημάτων στο πρόσωπό του», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπελφόρ.

Όπως ανακοίνωσε έχει ξεκινήσει έρευνα για «απόπειρα δολοφονίας προσώπου που ασκεί δημόσια εξουσία, η οποία διαπράχθηκε από ομάδα ατόμων».

5.000 προσαγωγές – Δεκάδες περιστατικά επιθέσεων και τραυματισμών

Με την κατάσταση να έχει βγει εκτός ελέγχου η αστυνομία έχει προχωρήσει πλέον σε τουλάχιστον 5.000 προσαγωγές, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί, μαθητές, σχολικό προσωπικό και πολίτες.

Χιλιάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα social media καταγράφουν ιδιαίτερα σκληρές σκηνές, με περιστατικά βίας τόσο από διαδηλωτές όσο και από αστυνομικούς.

Total chaos in France, police flee when hundreds of agitated school kids advanced, despite over 5,000 arrests.



These high school kids are simply protesting because France government raised education budget by 1.7% (€1.2bn), which is below inflation rate of 3.4% 🪧📚 https://t.co/CtIja0Jbo0 pic.twitter.com/7KhBVvGWLe — Trending Explained (@TrendingEx) October 3, 2026

Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που αναφέρθηκαν είναι ο τραυματισμός μαθητή, ο οποίος έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα, καθώς και η επίθεση σε αστυνομικό από πλήθος μαθητών, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος φέρεται να είχε κρατήσει το κεφάλι μαθητή μέσα σε νερό.

Την ίδια ώρα, καταγγελίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και για τη στάση αστυνομικών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις φέρονται να συμμετείχαν σε καταστροφές, μεταξύ άλλων πετώντας πέτρες και σπάζοντας βιτρίνες. Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, εκτός από μαθητές, και νεαρά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχει καλέσει σε μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της 6ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μαθητών.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία είχε ήδη προγραμματιστεί διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων».

Διαβάστε επίσης:

Φρίκη στο Σικάγο: Νεκρή 7χρονη έπειτα από επίθεση με μαχαίρι (Video)

Τρόμος σε live μετάδοση στο Μεξικό: Αυτοκίνητο παρασύρει δημοσιογράφο εν ώρα ρεπορτάζ (Video)

Ιράν: Παραιτήθηκε ο υπουργός Πετρελαίου

