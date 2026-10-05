Εκλογές στη Βραζιλία: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αιφνιδίασε τον Λούλα στον πρώτο γύρο – Στις 25 Οκτωβρίου η τελική μάχη

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Με μια επίδοση που ανέτρεψε τις τελευταίες δημοσκοπικές προβλέψεις, ο Φλάβιο Μπολσονάρου τερμάτισε πρώτος στον αρχικό γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας, μπροστά από τον απερχόμενο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Κανείς από τους δύο, ωστόσο, δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία και έτσι η μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής επιστρέφει στις κάλπες στις 25 Οκτωβρίου, για μια αναμέτρηση που αναμένεται να διατηρήσει στο επίκεντρο την οικονομία, την εγκληματικότητα, τη δημοκρατία και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με την πραγματική πιθανότητα ότι, σε τρεις εβδομάδες από τώρα, η Βραζιλία θα δώσει μια οριστική απάντηση, επιλέγοντας μια σύγχρονη κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο νικητής του πρώτου γύρου Φλάβιο Μπολσονάρου.

Από την πλευρά του ο απερχόμενος πρόεδρος της κεντροαριστεράς Λούλα αναγνώρισε ότι το αποτέλεσμα ήταν «απροσδόκητο», αλλά δήλωσε βέβαιος πως θα κερδίσει «στην παράταση».

«Το ματς τώρα αρχίζει. Είμαστε στην παράταση» και «σ’ αυτήν θα πείσουμε τον βραζιλιάνικο λαό», διαβεβαίωσε ο Λούλα σε ομιλία του στη Σάο Πάολο.

Μπροστά ο Φλάβιο Μπολσονάρου, έκλεισε τη διαφορά ο Λούλα

Με την καταμέτρηση ουσιαστικά ολοκληρωμένη, ο 45χρονος γερουσιαστής και υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος (PL) συγκέντρωσε περίπου 47% των ψήφων, έναντι περίπου 45% του 80χρονου Λούλα, ο οποίος διεκδικεί τέταρτη μη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία.

Η εικόνα, πάντως, άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε βρεθεί αρχικά ακόμη και πάνω από το όριο του 50%, καθώς ενσωματώθηκαν νωρίτερα αποτελέσματα από περιοχές όπου η δεξιά διαθέτει ισχυρότερη εκλογική παρουσία.

Όσο άρχισαν να προστίθενται ψήφοι από τον βορειοανατολικό τομέα της χώρας, παραδοσιακό προπύργιο του Κόμματος Εργαζομένων (PT), ο Λούλα περιόρισε αισθητά τη διαφορά, χωρίς όμως να ανατρέψει την πρωτιά του αντιπάλου του.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι έμειναν σε μεγάλη απόσταση από τους δύο μονομάχους, με κανέναν να μην πλησιάζει τα ποσοστά τους.

Οι δημοσκοπήσεις υποτίμησαν ξανά τη δύναμη της δεξιάς

Το αποτέλεσμα αποτέλεσε έκπληξη σε σχέση με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έρευνα της Datafolha, μόλις μία ημέρα πριν από τις κάλπες, εμφάνιζε τον Λούλα στο 45% των έγκυρων ψήφων και τον Φλάβιο Μπολσονάρου στο 42%, με τους δύο εντός των ορίων του στατιστικού σφάλματος.

Η τελική κάλπη, ωστόσο, έδωσε αριθμητικό προβάδισμα στον υποψήφιο του PL, επαναφέροντας μνήμες από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Βραζιλία, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις είχαν επίσης καταγράψει χαμηλότερα από τα πραγματικά ποσοστά τη δύναμη του στρατοπέδου Μπολσονάρου.

Η γεωγραφική κατανομή της ψήφου ανέδειξε παράλληλα για ακόμη μία φορά τον βαθύ πολιτικό διχασμό της χώρας. Ο Λούλα διατήρησε ισχυρές δυνάμεις στον βορειοανατολικό τομέα, ενώ ο αντίπαλός του κυριάρχησε σε αρκετές πολιτείες του νότου και σε περιοχές όπου η δεξιά εμφανίζεται παραδοσιακά ενισχυμένη.

Από τη σκιά του πατέρα του στη διεκδίκηση της προεδρίας

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν διέθετε την πανεθνική αναγνωρισιμότητα του πατέρα του. Η υποψηφιότητά του απέκτησε διαφορετικό πολιτικό βάρος όταν ο Ζαΐχ Μπολσονάρου τον επέλεξε ουσιαστικά ως πολιτικό του διάδοχο.

Ο πρώην πρόεδρος εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών για την υπόθεση της απόπειρας ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022 και έχει λάβει άδεια να εκτίει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό για λόγους υγείας.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου έχει καταστήσει σαφές ότι επιδιώκει σκληρότερη πολιτική απέναντι στην εγκληματικότητα και δημοσιονομικά πιο περιοριστική κατεύθυνση, ενώ στο πολιτικό του πρόγραμμα βρίσκεται και το ζήτημα του πατέρα του.

Κατά την έξοδό του από το εκλογικό τμήμα στο Ρίο ντε Τζανέιρο, δήλωσε ότι θέλει να «απελευθερώσει» τη Βραζιλία και τον λαό της, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «χρειάζεται αλλαγή» και αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη φορολογία, την εγκληματικότητα και την πολιτική αντιπαράθεση.

Η δύσκολη μάχη του Λούλα

Απέναντί του βρίσκεται ένας από τους πλέον έμπειρους πολιτικούς της Λατινικής Αμερικής. Ο Λούλα επέστρεψε στην προεδρία το 2023 και εξακολουθεί να διαθέτει ισχυρό πολιτικό κεφάλαιο λόγω των κοινωνικών προγραμμάτων των προηγούμενων κυβερνήσεών του, τα οποία συνέβαλαν στην έξοδο εκατομμυρίων Βραζιλιάνων από τη φτώχεια, αλλά και λόγω της περιβαλλοντικής πολιτικής του στον Αμαζόνιο.

Η κυβέρνησή του, ωστόσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη δυσαρέσκεια μερίδας των πολιτών για το κόστος ζωής και την εγκληματικότητα, ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στο Σάο Πάουλο, ο Λούλα παρουσίασε την εκλογική αναμέτρηση ως επιλογή ανάμεσα στην «ενίσχυση της δημοκρατίας» και τη «βαρβαρότητα».

Η αντιπαράθεση των δύο στρατοπέδων περιλαμβάνει και το πολιτικό παρελθόν των υποψηφίων. Η δεξιά επαναφέρει συστηματικά την περίοδο κατά την οποία ο Λούλα φυλακίστηκε στο πλαίσιο υποθέσεων διαφθοράς, πριν οι σχετικές καταδίκες ακυρωθούν αργότερα από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Στο κάδρο και η έρευνα για την ταινία «Dark Horse»

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου μπήκε στην τελική ευθεία των εκλογών έχοντας παράλληλα ανοιχτή δικαστική υπόθεση.

Ο γερουσιαστής ερευνάται για φερόμενες πράξεις διαφθοράς, ξεπλύματος χρήματος και παράνομης εξαγωγής συναλλάγματος, στο πλαίσιο της έρευνας για τη χρηματοδότηση της ταινίας «Dark Horse», μιας κινηματογραφικής βιογραφίας του πατέρα του. Η έρευνα αφορά, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με τον πρώην τραπεζίτη Ντανιέλ Βορκάρο και την Banco Master.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι αναζητούσε ιδιωτική χρηματοδότηση για μια ιδιωτική κινηματογραφική παραγωγή και ότι δεν έλαβε χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Το θέμα, πάντως, δεν φαίνεται να εμπόδισε την εκλογική του άνοδο στον πρώτο γύρο.

Ο παράγοντας Τραμπ

Ιδιαίτερη θέση στην προεκλογική περίοδο είχε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» τις εξελίξεις στη Βραζιλία.

Οι σχέσεις του Τραμπ με την οικογένεια Μπολσονάρου είναι εδώ και χρόνια στενές, ενώ ο αμερικανικός παράγοντας είχε ήδη προκαλέσει ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Μπραζίλια.

Το 2025 ο Τραμπ είχε συνδέσει δημόσια την επιβολή υψηλών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα με τον τρόπο που αντιμετωπιζόταν δικαστικά ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ενώ η κυβέρνησή του είχε επιβάλει και κυρώσεις στον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρε ντε Μοράες, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στη δικαστική υπόθεση του πρώην προέδρου.

Ο Λούλα είχε καλέσει κατά την προεκλογική περίοδο τον Αμερικανό πρόεδρο να μην αναμιχθεί στις εσωτερικές πολιτικές διαδικασίες της Βραζιλίας, με το ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας να αποτελεί ένα από τα θέματα της εκστρατείας.

Ψηφοφόροι ανάμεσα σε δύο κόσμους

Η πόλωση δεν περιορίζεται στα δύο πολιτικά στρατόπεδα. Ανάμεσα στους σχεδόν 158,7 εκατομμύρια Βραζιλιάνους που είχαν δικαίωμα ψήφου, αρκετοί εμφανίστηκαν δυσαρεστημένοι και από τις δύο βασικές επιλογές, μιλώντας ακόμη και για ψήφο στο «μικρότερο κακό».

Η 62χρονη Οσκαρίνα ντι Ολιβέιρα δήλωσε ότι, παρότι ψήφιζε παραδοσιακά τον Λούλα, αποφάσισε αυτή τη φορά να στηρίξει τον Μπολσονάρου προκειμένου, όπως είπε, να «δοκιμαστεί» μια διαφορετική επιλογή.

Από την άλλη πλευρά, ψηφοφόροι του Λούλα εξέφρασαν ανησυχία για την εξωτερική επιρροή στη χώρα, ενώ υποστηρικτές του Φλάβιο Μπολσονάρου επικεντρώθηκαν στη μακρόχρονη παρουσία του Κόμματος Εργαζομένων στην εξουσία.

Η διαφορετική εικόνα αποτυπώθηκε και στην ψήφο των Βραζιλιάνων που ζουν στο εξωτερικό, όπου ο Λούλα επικράτησε σε περισσότερες χώρες, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σε ορισμένα κράτη, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ και η Ιαπωνία.

Οι εκλογές που κρίνουν και το Κογκρέσο

Η προεδρική αναμέτρηση δεν ήταν η μοναδική κάλπη της Κυριακής.

Οι Βραζιλιάνοι ψήφισαν επίσης για το Κογκρέσο, με 54 από τις συνολικά 81 έδρες της Γερουσίας να βρίσκονται σε ανανέωση, καθώς και για τις 513 θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Οι νέες κοινοβουλευτικές ισορροπίες έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον επόμενο πρόεδρο, καθώς θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το περιθώριο που θα διαθέτει για να περάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του.

Όλα, πλέον, στρέφονται στην 25η Οκτωβρίου, όταν ο Φλάβιο Μπολσονάρου και ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά, με το αποτέλεσμα να καθορίζει όχι μόνο ποιος θα κυβερνήσει τη Βραζιλία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά και την κατεύθυνση μιας από τις σημαντικότερες πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις της Λατινικής Αμερικής.

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