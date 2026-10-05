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05.10.2026 07:08

ΗΠΑ: Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γιορτή στην Τζόρτζια

05.10.2026 07:08
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Τουλάχιστον δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών της πολιτείας νωρίς την Κυριακή.

Όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Ντούλι, Κρεγκ Πίβι, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, τα δύο θύματα ήταν άνδρες ηλικίας 21 και 23 ετών. Η επίθεση σημειώθηκε στη Βιένα, περίπου 216 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.

Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 14 έως 51 ετών, ενώ ορισμένοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις αρχές, κάποιοι φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς με τουφέκια.

Εκατοντάδες άνθρωποι στη γιορτή

Σύμφωνα με τις αρχές, στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι παραβρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες.

Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Ωστόσο δεν κατονόμασαν δημόσια κανέναν ύποπτο ή υπόπτους, ούτε «πρόσωπα ενδιαφέροντος» στην έρευνα, ενώ δεν έκαναν ουδεμία εκτίμηση για τα κίνητρα του mass shooting —επίθεσης με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τέσσερα ή περισσότερα θύματα, κατά την ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου— στη γιορτή που είχε συνδιοργανώσει εκπαιδευτικός θεσμός.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό επεισόδιο, είπε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του γραφείου έρευνας της πολιτείας (GBI).

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