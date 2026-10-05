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ΚΟΣΜΟΣ

05.10.2026 10:13

Ισπανία: Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου

05.10.2026 10:13
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Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ σε διάγγελμά του, ανακοίνωσε πως η χώρα προχωρά σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 29 Νοεμβρίου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ στο διάγγελμα έκανε έναν απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Σε αυτή τη νομοθετική περίοδο μας έλαχε να διαχειριστούμε πρωτοφανείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχουμε αναγκαστεί να εργαστούμε με ένα ιδιαίτερα ταραχώδες Κογκρέσο» ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός. 

Ο Σάντσες αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει λάθη» και δικαιολόγησε την απόφαση για πρόωρες εκλογές, δηλώνοντας ότι «για να κάνει περισσότερα», πρέπει να «ανανεώσει και να διευρύνει την υποστήριξη του λαού».

Το διάγγελμα έρχεται μετά τις αλλεπάλληλες επαφές που είχε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας το Σαββατοκύριακο με μέλη της κυβέρνησής του και ηγετικά στελέχη των Σοσιαλιστών, προκειμένου να αποφασίσουν την μετέπειτα πορεία της κυβέρνησης. 

Αιτία στάθηκε η ήττα της κυβέρνησης στο Κογκρέσο την περασμένη Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν τα δύο νομοθετικά διατάγματα που είχε καταρτίσει ως απάντηση στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έξωση από το σπίτι της στη Μαδρίτη 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός ακύρωσε το υπόλοιπο του προγράμματός του για τη σημερινή ημέρα.

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