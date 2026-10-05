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05.10.2026 10:37

Βιετνάμ: Έκλεψαν… 2700 γάτες για να πουλήσουν το κρέας τους

05.10.2026 10:37
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Δώδεκα άνδρες συνελήφθησαν στο Βιετνάμ κατηγορούμενοι ότι έκλεψαν περίπου 2.700 γάτες για το κρέας τους εισβάλλοντας σε κατοικημένες περιοχές τη νύχτα, ανέφεραν σήμερα η αστυνομία και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ενώ η κατανάλωση κρέατος σκύλου και γάτας είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, οι πωλητές υποχρεούνται να φέρουν πιστοποιητικά που να επαληθεύουν την προέλευση των ζώων.

Οι 12 άνδρες συνελήφθησαν για κλοπή και ομολόγησαν ότι «έκλεψαν και διακίνησαν περίπου 2.700 γάτες από διάφορες ράτσες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Δρούσαν μεταξύ 11:00 μ.μ. και 4:00 π.μ., μεταβαίνοντας σε κατοικημένες περιοχές με μοτοσικλέτες σε μικρές ομάδες για να κλέψουν γάτες από γείτονες, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μηχανές εκδοράς, παγίδες για γάτες και ζυγαριές κατασχέθηκαν στην πόλη Χο Τσι Μινχ (νότιο Βιετνάμ).

Αυτό το δίκτυο είχε ήδη στοχοποιηθεί τον Ιούλιο. Η αστυνομία κατέσχεσε 50 ζωντανές γάτες, 55 παγίδες για γάτες, δύο ζυγαριές και δύο μηχανές εκδοράς.

Νωρίτερα φέτος, 18 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη Χο Τσι Μινχ, κατηγορούμενα ότι συμμετείχαν σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα κλοπής γατών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι κλεμμένες γάτες μπορούν να πωληθούν σε εστιατόρια για τουλάχιστον 2,4 ευρώ το κιλό.

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