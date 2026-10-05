Σκάνδαλο Έπστιν: Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου προσφεύγει κατά της αστυνομίας για τη σύλληψή του

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Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, κίνησε νομική διαδικασία εναντίον της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ για τη σύλληψή του ως υπόπτου για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, που βασίστηκε σε έγγραφα τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορούσαν τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστιν, αναφέρει χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο ως ύποπτος για διαρροή κυβερνητικών εγγράφων στον Έπστιν κατά την περίοδο που ήταν ειδικός εμπορικός ακόλουθος από το 2001 ως το 2011, ζήτησε από δικαστή να αποφανθεί αν η ενέργεια της αστυνομίας εις βάρος του είναι νόμιμη, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ και τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που έλαβαν μέσω email σε ώρα εκτός εργασιακού ωραρίου.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ο δεύτερος γιος της εκλιπούσης βασίλισσας Ελισάβετ, αρνείται ότι διέπραξε κάτι αξιομέμπτο που σχετίζεται με τον Αμερικανό χρηματιστή και υποστηρίζει ότι έχει μετανιώσει για τη φιλία τους.

Σύμφωνα με την Telegraph, έχει καταθέσει αίτηση για δικαστικό έλεγχο σε σχέση με τα εντάλματα σύλληψης που επέτρεψαν στην αστυνομία να πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του στο Σάντριγχαμ και στην πρώην κατοικία του στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς της Αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ αφού συνελήφθη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ο Αντριου παρέδωσε έγγραφα στον Επστιν όταν ήταν εμπορικός ακόλουθος.

Ο πρώην πρίγκιπας υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τα επίσημα βασιλικά του καθήκοντα το 2019 εξαιτίας των δεσμών του με τον Επστιν και στη συνέχεια ο αδελφός του, ο βασιλιάς Κάρολος, του αφαίρεσε τους τίτλους και τις τιμές τον περασμένο Οκτώβριο εν μέσω περαιτέρω αποκαλύψεων για την ανάμειξή του στην υπόθεση.

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