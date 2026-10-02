Christa Pike: Βοηθούσε τους εκτελεστές της να βρουν φλέβα, την τρύπησαν με επτά βελόνες – Θύελλα αντιδράσεων για το φιάσκο

Takeaways by to pontiki AI Η Κρίστα Πάικ νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσής της στην πολιτεία του Τενεσί, η οποία διήρκησε περίπου μία ώρα.

Οι δικηγόροι της καταγγέλλουν ότι το προσωπικό απέτυχε επανειλημμένα να τοποθετήσει ενδοφλέβια γραμμή, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον επτά βελόνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανέστειλε τις εκτελέσεις για το υπόλοιπο του έτους και διέταξε τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για τα αίτια της αποτυχίας.

Η υπεράσπιση της κρατούμενης ζητά πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής, υποστηρίζοντας ότι η Πάικ υπέστη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία κατά την αποτυχημένη εκτέλεση.

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Η Κρίστα Πάικ βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση» και λαμβάνει ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο, αφότου επέζησε από δύο απόπειρες θανατηφόρας ένεσης, μετά το πρωτοφανές φιάσκο της απόπειρας εκτέλεσής της στην πολιτεία του Τενεσί.

Οι δικηγόροι της ανακοίνωσαν ότι λαμβάνει υποστήριξη για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ εξέφρασαν φόβους ότι ενδέχεται να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη.

Η αποτυχημένη εκτέλεση οδήγησε τον κυβερνήτη της πολιτείας να αναστείλει όλες τις εκτελέσεις για το υπόλοιπο του έτους και να διατάξει ανεξάρτητη έρευνα για τους λόγους της αποτυχίας.

«Δεν έχουμε εικόνα για την κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή», είχε δηλώσει νωρίτερα στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο δικηγόρος της, Ράντι Σπάιβι. «Γνωρίζουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή είναι ζωντανή».

Βοηθούσε τους εκτελεστές της

Την ίδια ώρα, έρχονται στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τα βασανιστήρια που υπέστη η Πάικ. Δεμένη στο φορείο της αίθουσας εκτελέσεων για περίπου μία ώρα, η Κρίστα Πάικ δεχόταν τη μία βελόνα μετά την άλλη στο σώμα της, την ώρα που το ιατρικό προσωπικό προσπαθούσε να βρει φλέβα για να της χορηγήσει τη θανατηφόρα ουσία.

Οι συνήγοροί της καταγγέλλουν ότι η Πάικ παρέμεινε καθηλωμένη για περίπου μία ώρα, ενώ το προσωπικό επιχειρούσε επανειλημμένα να αποκτήσει φλεβική πρόσβαση.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται τους δικηγόρους της, κατά τη μαρτυρική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον επτά βελόνες, ενώ μία από αυτές λύγισε κατά την αφαίρεσή της από το χέρι της. Και ενώ η διαδικασία εξελισσόταν σε πρωτοφανές χάος, η ίδια η 50χρονη όχι μόνο συνεργαζόταν, αλλά προσπαθούσε και να καθοδηγήσει εκείνους που είχαν αναλάβει να την εκτελέσουν, υποδεικνύοντάς σημεία του σώματός της όπου πίστευε ότι θα μπορούσαν να εντοπίσουν φλέβα.

«Παρακαλώ, δοκιμάστε πιο ψηλά, στον ώμο μου. Δοκιμάστε εδώ, νομίζω ότι θα είναι εντάξει», φέρεται να τους έλεγε επανειλημμένα, σύμφωνα με τον Στίβεν Φέρελ από το δικηγορικό γραφείο Federal Defender Services of Eastern Tennessee.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι δικηγόροι της Πάικ έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για όσα συνέβησαν κατά την απόπειρα εκτέλεσης, περιγράφοντας μια συγκλονιστική σκηνή που εκτυλίχθηκε υπό συνθήκες μυστικότητας.

«Χθες το βράδυ, η ομάδα εκτέλεσης προσπάθησε επί μία ώρα να τοποθετήσει ενδοφλέβια γραμμή», είπε ο Σπάιβι. «Μέτρησα τουλάχιστον επτά βελόνες που χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο αριστερό της χέρι, μία από τις οποίες φαινόταν να έχει λυγίσει όταν αφαιρέθηκε από το χέρι της έπειτα από μια ανεπιτυχή προσπάθεια».

Ο Σπάιβι είπε ότι οι παρατηρητές κρατήθηκαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο πίσω από μια κλειστή κουρτίνα, αφού είχε χορηγηθεί η δεύτερη θανατηφόρα δόση και «ήταν σαφές ότι η κυρία Πάικ εξακολουθούσε να αναπνέει» αρκετά λεπτά αργότερα.

«Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε πίσω από εκείνη την κουρτίνα», είπε ο Σπάιβι. «Δεν είχα ιδέα αν και πότε άρχισαν να τη βοηθούν επαγγελματίες υγείας».

Ο Σπάιβι δήλωσε ότι ο κυβερνήτης της πολιτείας πρέπει πλέον να μετατρέψει την ποινή της Κρίστα Πάικ, ένα αίτημα που είχε προηγουμένως απορριφθεί. Ο Στίβεν Φέρελ, ένας ακόμη δικηγόρος της Πάικ, δήλωσε ότι εξετάζουν επίσης άλλες νομικές επιλογές.

«Θέλουμε να το σκεφτούμε προσεκτικά και να βεβαιωθούμε ότι η Κρίστα θα αναρρώσει και ότι θα έχει λόγο στο τι θέλει», είπε.

«Νιώθω το χέρι μου έτοιμο να εκραγεί»

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας τοποθέτησης των ενδοφλέβιων γραμμών, η ίδια φέρεται να παραπονέθηκε για έντονο πόνο. «Νιώθω ότι το χέρι μου είναι έτοιμο να εκραγεί. Ένα σημείο πάλλεται πολύ έντονα», είπε, ρωτώντας αν αυτό είναι φυσιολογικό, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Τόρι Γκέσνερ του WKRN, η οποία ήταν μάρτυρας της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή της, στην Πάικ χορηγήθηκε δύο φορές πεντοβαρβιτάλη, με κάθε δόση να προορίζεται να είναι θανατηφόρα. Παρ’ όλα αυτά, η εκτέλεση δεν ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί. Οι δικηγόροι της απέδωσαν την αποτυχία, μεταξύ άλλων, στη δυσκολία πρόσβασης στις φλέβες και σε προβλήματα που, όπως υποστηρίζουν, σχετίζονται με το πρωτόκολλο της διαδικασίας και τα οποία οι ίδιοι είχαν επισημάνει πριν την εκτέλεση.

Έζησε ό,τι φοβόταν

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι δικηγόροι της και στο γεγονός ότι η Πάικ είχε εκφράσει πριν από την εκτέλεση φόβους ότι το προσωπικό θα δυσκολευόταν να βρει τις φλέβες της. Ο Φέρελ υποστήριξε ότι η πολύωρη διαδικασία ήταν ακόμη πιο τραυματική για εκείνη λόγω του ιστορικού σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, είχε υποστεί σε νεαρή ηλικία.

Όπως είπε, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της ήταν ότι θα παρέμενε ακινητοποιημένη, ενώ θα δεχόταν επανειλημμένα τρυπήματα και παρεμβάσεις στο σώμα της για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανακοίνωσε αναστολή των εκτελέσεων και «ολοκληρωμένη, ανεξάρτητη επανεξέταση» των διαδικασιών.

Οι δικηγόροι της Πάικ ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής της, υποστηρίζοντας ότι «μετά από 20 χρόνια απομόνωσης και μια απόπειρα να θανατωθεί με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα έχει υποστεί μεγαλύτερη τιμωρία από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο στην ιστορία της θανατικής ποινής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Κατάργηση της θανατικής ποινής ζητά ο ΟΗΕ

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ είπε ότι η περίπτωση της Πάικ δείχνει ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε κι αυτές να καταργήσουν τη θανατική ποινή.

«Η παρατεταμένη οδύνη, σωματική και ψυχική, από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες απόπειρες εκτέλεσης είναι αποκρουστική και βάναυση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τις αμερικανικές αρχές να μην επιχειρήσουν ξανά να εκτελέσουν την Πάικ.

Οι δικηγόροι και οι υποστηρικτές της Πάικ είχαν προσπαθήσει να σταματήσουν την εκτέλεσή της, επικαλούμενοι το νεαρό της ηλικίας της την εποχή του εγκλήματος, το γεγονός ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης όταν ήταν παιδί και έπασχε από ψυχική νόσο για την οποία δεν λάμβανε θεραπεία.

Πολιτικές διαστάσεις

Η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάρσα Μπλάκμπερν, η οποία είναι υποψήφια για τη θέση του κυβερνήτη του Τενεσί, χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική».

«Θα πρέπει να υπάρξει ενδελεχής έρευνα για το τι συνέβη και γιατί απέτυχε η διαδικασία, όμως η απάντηση είναι απλή: να επαναφέρουμε την ηλεκτρική καρέκλα», δήλωσε η Μπλάκμπερν.

Η Δημοκρατική Τζέρι Γκριν, αντίπαλος της Μπλάκμπερν, την επέκρινε επειδή θέλει να «επαναφέρει μία από τις πιο σκληρές μορφές εκτέλεσης της θανατικής ποινής».

«Ως κυβερνήτης, θα επέβαλα μορατόριουμ σε όλες τις μελλοντικές εκτελέσεις», δήλωσε η Γκριν στο X.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο 2026 που οι αρχές του Τενεσί επιχειρούν ανεπιτυχώς να εκτελέσουν κρατούμενο.

Τον Μάιο, η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς ματαιώθηκε καθώς το προσωπικό δεν κατάφερε να εντοπίσει φλέβα για τη χορήγηση του θανατηφόρου φαρμάκου. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε αναστολή της εκτέλεσης του Καράδερς για έναν χρόνο.

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