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ΥΓΕΙΑ

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02.10.2026 10:14

Διεθνής διάκριση για Ελληνίδα επιστήμονα στο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής

02.10.2026 10:14
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Σημαντική διάκριση στο 44ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS) απέσπασε η δρ. Μαρία Ζώζολου, MD, PhD, FEBO, Χειρουργός Οφθαλμίατρος καθώς αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό “Innovators Den: EyeCare Pioneers” στη διάρκεια της ESCRS iNovation® Day 2026.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 44ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS), μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Η δρ Ζώζολου διακρίθηκε μεταξύ φιναλίστ από όλο τον κόσμο που παρουσίασαν τις προτάσεις τους ενώπιον διεθνούς κριτικής επιτροπής, για την ερευνητική της πρόταση, που προσεγγίζει την αποκατάσταση της εστίασης μέσα από τη συνεργασία των δύο οφθαλμών.

Η πρόταση της Ελληνίδας οφθαλμιάτρου: Δύο φακοί, ένα σύστημα

Η πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο αφορά μια νέα προσέγγιση στον σχεδιασμό προσαρμοστικών ενδοφακών – των τεχνητών φακών που αντικαθιστούν τον φυσικό φακό του ματιού, όπως συμβαίνει στην επέμβαση καταρράκτη.

Ο φυσικός φακός διαθέτει την ικανότητα να μεταβάλλει την εστίασή του, επιτρέποντας καθαρή όραση σε διαφορετικές αποστάσεις.

Η αποκατάσταση αυτής της δυναμικής λειτουργίας μετά την αντικατάστασή του παραμένει σημαντική πρόκληση για την οφθαλμολογία.

Η πρόταση της δρ. Ζώζολου αντιμετωπίζει τους δύο ενδοφακούς ως ένα συνεργαζόμενο σύστημα. Βασίζεται στη σύγκλιση, τη φυσική κίνηση των ματιών προς τα μέσα όταν κοιτάζουμε ένα κοντινό αντικείμενο.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των μεταβολών στη σχετική θέση των δύο ενδοφακών ως σήματος για την προσαρμογή της οπτικής τους ισχύος και, κατ’ επέκταση, της εστίασης.

Πρόκειται για ερευνητική πρόταση σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη πρωτοτύπου και την πειραματική αξιολόγηση της τεχνικής της εφικτότητας.

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της θα πρέπει να τεκμηριωθούν πριν από οποιαδήποτε μελλοντική κλινική εφαρμογή.

Ένα διεθνές βήμα για την οφθαλμολογική καινοτομία

Η ESCRS iNovation® Day, που διοργανώθηκε φέτος για πέμπτη φορά, φέρνει κοντά κλινικούς ιατρούς, ερευνητές, εκπροσώπους της βιομηχανίας και επενδυτές, με επίκεντρο νέες τεχνολογίες για ανάγκες της οφθαλμολογικής φροντίδας που παραμένουν ακάλυπτες.

Η πρώτη θέση της δρ. Ζώζολου, αποτελεί διεθνή αναγνώριση της καινοτόμου προσέγγισής της και ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ερευνητική ανάπτυξη της πρότασης.

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