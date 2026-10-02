Ιός του Δυτικού Νείλου: 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι παρά το ότι ψύχρανε ο καιρός

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ακόμα 27 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 5 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, στοιχεία που αποδεικνύουν πως παρά τις φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, η δραστηριότητα των μολυσμένων κουνουπιών συνεχίζεται.

Τα νέα δεδομένα έρχονται να αυξήσουν τον συνολικό απολογισμό στην χώρα μας καθώς από την αρχή του χρόνου μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2026, έχουν καταγραφεί 423 κρούσματα και 41 θάνατοι.

Οι ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και κατέληξαν ήταν κυρίως ηλικιωμένοι. Είχαν ηλικία από 61 έως 92 χρόνων.

Οι περισσότεροι όμως ήταν πάνω από 75 ετών (η μέση ηλικία τους ήταν τα 83 χρόνια).

Συνολικά 52 ασθενείς χρειάστηκαν εισαγωγή στα νοσοκομεία, με 16 από αυτούς να παραμένουν σε ΜΕΘ και 36 σε απλούς θαλάμους.

Στους δήμους υψηλού κινδύνου παραμένουν:

Νότιος Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: Δήμοι Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού

Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς: Δήμος Νικαίας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας: Δήμος Μουζακίου

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων: Δήμος Φαρκαδόνας

Περιφέρεια Σερρών: Δήμοι Αμφίπολης και Εμμανουήλ Παππά

Μητροπολοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης: Δήμοι Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας – Χορτιάτη

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας: Δήμος Πύδνας – Κολινδρού

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας: Δήμος Κορινθίων

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης: Δήμος Αρριανών

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου: Δήμος Χερσονήσου

Περιφερειακή Ενότητα Τήνου: Δήμος Τήνου

Σχεδόν 38.000 οι ασυμπτωματικοί ασθενείς

Σύμφωνα με την νέα, εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει σοβαρή νόσο με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) σε 271 ανθρώπους. Ο νεότερος από τους ασθενείς αυτούς ήταν 7 χρόνων.

Οι σοβαρές νευρολογικές εκδηλώσεις που παρουσίασαν οι εν λόγω ασθενείς ήταν:

Εγκεφαλίτιδα ή/και

Μηνιγγίτιδα ή/και

Οξεία χαλαρή παράλυση

Άλλοι 152 άνθρωποι παρουσίασαν μεν έντονα συμπτώματα, αλλά χωρίς εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Από τους συνολικώς 423 πάσχοντες, μόνον οι 34 δεν χρειάσθηκαν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι εισήχθησαν για νοσηλεία, με τους 52 να βρίσκονται ακόμα στα νοσοκομεία. Οι 16 από αυτούς νοσηλεύονται, όπως προαναφέρθηκε, σε ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι 36 βρίσκονται σε απλούς θαλάμους.

Συνολικώς 295 ασθενείς ανέρρωσαν και πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία. Οι υπόλοιποι 41 δυστυχώς κατέληξαν.

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών, αλλά συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, παλαιότερη μελέτη είχε υπολογίσει ότι σε κάθε 1 ασθενή με σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα αντιστοιχούν 140 που μολύνονται αλλά είναι ασυμπτωματικοί ή έχουν ήπια ενοχλήματα και έτσι δεν το γνωρίζουν

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αληθινά κρούσματα στην χώρα μας είναι πολύ περισσότερα από 423. Μπορεί κάλλιστα να πλησιάζουν τις 38.000, δεδομένου ότι τα κρούσματα με συμπτώματα από το ΚΝΣ ήταν, όπως προαναφέρθηκε, 271.

Διαβάστε επίσης

Ξεκινά στα φαρμακεία ο αντιγριπικός εμβολιασμός

Μπορεί η απώλεια βάρους να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού; – Ο ρόλος των GLP-1

Ξεκινάει η λειτουργία του πρώτου Εθνικού Πρότυπου Κέντρου Άνοιας στο Περιστέρι (photos)