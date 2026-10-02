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02.10.2026 11:09

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέα επιδείνωση από το μεσημέρι, φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα λόγω κορεσμού του εδάφους

02.10.2026 11:09
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Το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας χθες στη Κρήτη στοίχισε μία ανθρώπινη ζωή, ενώ προκάλεσε τεράστιες καταστροφές με πλημμύρες σε σπιτια, κτήματα, επιχειρήσεις, καθώς και τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Μάλιστα, σε πολλές περιοχές υπάρχει έντονη ανησυχία καθώς από το μεσημέρι αναμένεται νέα σοβαρή επιδείνωση στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης όπου το έδαφος έχει διαβρωθεί και ο κίνδυνος για ακόμη πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, είναι έντονος.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων, αλλά ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην ίδια περιοχή έχουν σημειωθεί στο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν πραγματοποιηθεί έργα προστασίας. Ωστόσο, η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερχείλισης.

Σύμφωνα με στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να δείξουν ισχυρότερα φαινόμενα κατά τις βραδινές ώρες στις βόρειες και δυτικές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Απαγόρευση κατανάλωσης νερού στον Μυλοπόταμο

Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης καλούνται, για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μυλοποτάμου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα ύδρευσης, επισημαίνοντας ότι η προληπτική οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού.

Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ανακοίνωσης συστήνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για την προετοιμασία τροφίμων.

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των δικτύων.

Η επιχείρηση θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και καταστεί δυνατή η άρση της προληπτικής οδηγίας.

Ο καιρός τις επόμενες ώρες – Άνεμοι και 10 μποφόρ, απαγόρευση απόπλου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ώρες, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στη νότια Ελλάδα με μεγάλη ένταση. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν σήμερα τα 9 μποφόρ, ενώ τοπικά αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, κάτι που θα συνεχιστεί ως το πρωί του Σαββάτου.

Ήδη έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου από λιμάνια της Αττικής καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν και θα συνοδεύονται από ριπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να κορυφωθεί το πρωί του Σαββάτου, ενώ το απόγευμα προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση, με τους ανέμους να υποχωρούν μεν, αλλά στα 8 μποφόρ. Βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή.

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