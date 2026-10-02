Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μετρά τις πληγές της με έναν νεκρό και μεγάλες ζημιές – Νέο κύμα έως την Κυριακή

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Τις πληγές που άφησε πίσω της η σαρωτική κακοκαιρία μετρά η Κρήτη, με έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του, σπίτια και επιχειρήσεις να έχουν πλημμυρίσει, δρόμους να έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους και σοβαρές ζημιές να καταγράφονται σε υποδομές και καλλιέργειες. Και ενώ τα φαινόμενα παρουσίασαν πρόσκαιρη ύφεση, η αγωνία δεν υποχωρεί: από το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, με διάρκεια έως την Κυριακή, σε ένα νησί όπου το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο από τεράστιες ποσότητες νερού.

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στα Ανώγεια Ρεθύμνου, όπου από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου έως το μεσημέρι της Πέμπτης 1ης Οκτωβρίου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής. Πρόκειται για περισσότερους από 361 τόνους νερού ανά στρέμμα και για ποσότητα που προσεγγίζει το ύψος βροχής που μπορεί να δεχθεί η Αθήνα σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Τραγωδία στις Καρίνες – Νεκρός 79χρονος κτηνοτρόφος

Η βαρύτερη συνέπεια της κακοκαιρίας καταγράφηκε στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπου ένας 79χρονος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του.

Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιό του, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του, προκειμένου να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί σημαντικά.

Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να διασχίσει ρέμα, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι αυτό είχε υπερχειλίσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα δύο μέτρα.

Ο ορμητικός χείμαρρος τον παρέσυρε σε μεγάλη απόσταση. Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα.

Μυλοπόταμος: Δρόμοι έγιναν ποτάμια – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος

Ιδιαίτερα βαρύ ήταν το πλήγμα και στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, όπου υπερχείλισαν ρέματα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών εγκλωβίστηκε σε αγροτικό όχημα, όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη του χειμάρρου.

Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην κοίτη, με τους δύο επιβάτες να απεγκλωβίζονται από δυνάμεις της Πυροσβεστικής και να μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, η υπερχείλιση ποταμού εγκλώβισε οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Μετά την έκταση των καταστροφών, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατόπιν αιτήματος του δημάρχου Γιώργου Κλάδου προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συναγερμός για τον Γιόφυρο – Οι μνήμες από τις φονικές πλημμύρες

Στο Ηράκλειο, μεγάλη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείλιση του Γιόφυρου, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη – Γιόφυρο – Φοινικιά – Μαλάδες.

Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος από τις Μαλάδες προς τον Δρακουλιάρη και τη Φοινικιά.

Οι Αρχές και η Πολιτική Προστασία τέθηκαν σε συναγερμό, καθώς η περιοχή έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από πλημμύρες στο παρελθόν.

Το 1937 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι, όταν ο Γιόφυρος παρέσυρε τα πλίνθινα σπίτια προσφυγικού καταυλισμού. Το 1968 νέα μεγάλη πλημμύρα άφησε πίσω της τρεις νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 άλλοι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν μέσα σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών ύστερα από νέα υπερχείλιση.

Η Περιφέρεια πραγματοποιεί τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού και των γύρω ρεμάτων, ωστόσο κάθε έντονη βροχόπτωση μεταφέρει μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, μπάζα, σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά.

Γούβες: Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα

Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τοπικό ρέμα φούσκωσε και ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο.

Τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στη θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους.

Συνεργεία αποκατάστασης, με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό, χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από την ορμή των νερών.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν η Χερσόνησος και οι Γούρνες, όπου τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο, με κατοίκους να συγκρίνουν τις καταστροφές με τις σοβαρές πλημμύρες του 2020.

Ζημιές σε Λασίθι και Ανώγεια

Δύσκολη ήταν η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ επιβλήθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία.

Στα Ανώγεια σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων λάσπης στο οδικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, με συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβους να επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

255 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Την έκταση της κινητοποίησης αποτυπώνουν και τα στοιχεία της Πυροσβεστικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 255 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχή βοήθειας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά, πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και 12 αντλήσεις υδάτων.

Στο Ρέθυμνο, κυρίως στον Μυλοπόταμο και στα Ζωνιανά, έγιναν τρεις μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων, ενώ στο Λασίθι πραγματοποιήθηκαν μία μεταφορά ατόμου και 18 αντλήσεις.

Παράλληλα, στα Χανιά χρειάστηκαν τρεις κοπές δέντρων.

Κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Προειδοποιήσεις εστάλησαν, μεταξύ άλλων, για τη Μινώα Πεδιάδα, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τις Μαλάδες και τη Φοινικιά.

361,4 χιλιοστά βροχής στα Ανώγεια

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr δείχνουν το μέγεθος του όγκου νερού που δέχθηκε το νησί.

Στα Ανώγεια καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κάθε ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή σε έναν τόνο νερού ανά στρέμμα. Συνεπώς, στην περιοχή έπεσαν περισσότεροι από 361 τόνοι νερού ανά στρέμμα μέσα σε λίγες ώρες.

Η τεράστια αυτή ποσότητα νερού καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη τη νέα επιδείνωση, καθώς το έδαφος σε πολλές περιοχές είναι ήδη κορεσμένο και η δυνατότητα απορρόφησης νέων βροχοπτώσεων σημαντικά περιορισμένη.

Νέος γύρος κακοκαιρίας από το απόγευμα της Παρασκευής

Η πρόσκαιρη βελτίωση δεν σημαίνει και το τέλος της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, μετά την εξασθένηση των έντονων βροχοπτώσεων από το μεσημέρι της Πέμπτης, τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στα ορεινά.

Από το απόγευμα της Παρασκευής, όμως, αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η νέα επιδείνωση εκτιμάται ότι θα έχει διάρκεια, με βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Η Κρήτη παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, με το κρίσιμο στοιχείο αυτή τη φορά να είναι ότι νέα μεγάλα ύψη βροχής θα πέσουν σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί τεράστιους όγκους νερού.

Θυελλώδεις άνεμοι και προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στη ναυσιπλοΐα, καθώς στο Αιγαίο έπνεαν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, τοπικά 8 έως 9 μποφόρ.

Από Ραφήνα και Λαύριο τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου, με ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια ταχύπλοων προς τον Αργοσαρωνικό.

Από τον Πειραιά, τα πλοία προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο – Μυτιλήνη επρόκειτο να αναχωρήσουν κανονικά.

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