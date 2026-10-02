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02.10.2026 07:19

Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια λόγω της κακοκαιρίας – Τι ισχύει σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

02.10.2026 07:19
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Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Από τον Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ το απαγορευτικό παραμένει σε ισχύ έως τη νεότερη ενημέρωση, μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού, περίπου το μεσημέρι.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Σε ό,τι αφορά τα υδροπτέρυγα, η κατάσταση διαφέρει ανά εταιρεία. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με υδροπτέρυγο καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία τους, καθώς κάποιες εταιρείες πραγματοποιούν τα δρομολόγια, ενώ άλλες τα έχουν αναστείλει.

Ακυρώσεις ισχύουν και από Ραφήνα και Λαύριο, όπου επίσης δεν πραγματοποιούνται τα πρωινά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια προς Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες αναχωρήσεις έως το μεσημέρι.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς η κατάσταση ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 09:26
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