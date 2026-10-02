Τρόμος στο Λαύριο: 32χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην του και τον σύντροφό της μπροστά στα δύο παιδιά τους

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στο Λαύριο, όπου ένας 32χρονος εισέβαλε σε μεζονέτα και επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μεζονέτα που βρίσκεται πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου.

Οι πληροφορίες ο 32χρονος έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι στο ισόγειο του σπιτιού, «μπούκαρε» μέσα και επιτέθηκε με μαχαίρι στο ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σαλόνι του σπιτιού.

Τα δύο άτομα που μαχαιρώθηκαν φέρουν σοβαρά τραύματα στην κοιλιά, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας.

Και οι δύο αναμένεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η 32χρονη πρόκειται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό με την κατάστασή της να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Την ώρα του τραγικού περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν και κοιμόνταν τα δύο παιδιά της 32χρονης που είχε αποκτήσει με τον δράστη, ηλικίας τριών και δύο ετών.

Ο 32χρονος μετά την πράξη του πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για να παραδοθεί όπου και συνελήφθη. Στις Αρχές έχει ήδη καταθέσει μια 51χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 32χρονου υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς είχαν υποβληθεί τρεις μηνύσεις εναντίον του, στις 13/8, 27/8 και 3/9.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής.

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