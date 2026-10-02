Σέρρες: Φωτιά σε μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο – 85χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 85χρονη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/10).

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 04:30 και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σιδηροκάστρου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στη μονοκατοικία την 85χρονη και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Δήμο Σιντικής Σερρών. Επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 2, 2026

Η γυναίκα παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

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