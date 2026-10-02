Εφορία: Σχεδόν 4 εκατ. οφειλέτες, αλλά το 74% των χρεών βαραίνει ελάχιστους μεγαλοοφειλέτες

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Το βουνό των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία παραμένει τεράστιο, αλλά η εικόνα του μόνο ομοιόμορφη δεν είναι. Σχεδόν 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται ως οφειλέτες, όμως η μεγάλη μάζα του χρέους είναι συγκεντρωμένη σε έναν εξαιρετικά μικρό αριθμό ΑΦΜ.

Στο τέλος Ιουλίου 2026, οι οφειλέτες προς τη Φορολογική Διοίκηση ανέρχονταν σε 3.985.112 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο αριθμός είναι μειωμένος κατά 16.682 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά αυτή η υποχώρηση δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τις χαμηλές κατηγορίες οφειλών. Στα χρέη έως 3.000 ευρώ οι οφειλέτες μειώθηκαν κατά 68.120 πρόσωπα, με τη μεγαλύτερη πτώση να καταγράφεται στις οφειλές από 500 έως 2.000 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, όμως, στις υψηλότερες κλίμακες η τάση είναι αντίστροφη. Οι οφειλέτες με χρέη από 3.001 ευρώ έως 100 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 38.062 μέσα σε έναν χρόνο. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η μηνιαία εικόνα. Μέσα σε έναν μόνο μήνα προστέθηκαν 129.337 οφειλέτες, κυρίως λόγω της λήξης της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νέων υποχρεώσεων από ΦΠΑ.

Οι πολλοί χρωστούν λίγα, οι λίγοι χρωστούν τα πολλά

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη ανατροπή της εικόνας. Το 89,77% των οφειλετών χρωστά έως 10.000 ευρώ, αλλά όλα αυτά τα χρέη μαζί αντιστοιχούν μόλις στο 3,57% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου.

Από την άλλη πλευρά, όσοι χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ αποτελούν μόλις το 0,26% των οφειλετών, αλλά συγκεντρώνουν το 74,36% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με απλά λόγια, εκατομμύρια φορολογούμενοι εμφανίζονται ως οφειλέτες για σχετικά μικρά ποσά, ενώ το πραγματικό βάρος του χρέους βρίσκεται σε ελάχιστους μεγάλους οφειλέτες. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 109,77 δισ. ευρώ, από 111,83 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η μείωση κατά περίπου 2,06 δισ. ευρώ, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι οι πιέσεις έχουν αποκλιμακωθεί συνολικά.

Στους οφειλές από 10.000 έως 100.000 ευρώ καταγράφεται αύξηση κατά 612,3 εκατ. ευρώ, ενώ στην κατηγορία από 100.000 έως 1 εκατ. ευρώ η αύξηση ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Ακόμη πιο έντονη είναι η συγκέντρωση του χρέους στα νομικά πρόσωπα. Οι επιχειρήσεις και λοιπές νομικές οντότητες χρωστούν συνολικά 66,12 δισ. ευρώ, δηλαδή το 60,24% του συνόλου, ενώ τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν 43,65 δισ. ευρώ. Στα μεγάλα χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ, τα νομικά πρόσωπα κυριαρχούν ακόμη περισσότερο, με οφειλές 55,73 δισ. ευρώ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μόλις το 6,70% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση. Δηλαδή μόλις 5,31 δισ. ευρώ από το σύνολο των ενεργών ληξιπρόθεσμων χρεών έχουν ενταχθεί σε κάποια διαδικασία αποπληρωμής. Το αποτέλεσμα είναι ένα γνώριμο, αλλά αποκαλυπτικό τοπίο: η εφορία μετρά εκατομμύρια οφειλέτες, αλλά το πραγματικό «βουνό» δεν βρίσκεται στους πολλούς μικρούς. Βρίσκεται στους λίγους που χρωστούν τα πολλά.

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