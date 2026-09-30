Financial Planning: Κερδίζει έδαφος ο οικονομικός σχεδιασμός καθώς αυξάνεται η πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά

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Η αυξημένη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι περιορισμένες δυνατότητες αποταμίευσης και η ανάγκη προγραμματισμού μεγαλύτερων μελλοντικών δαπανών φέρνουν περισσότερο στο προσκήνιο και στην Ελλάδα την έννοια του Financial Planning, δηλαδή του συνολικού οικονομικού σχεδιασμού για ιδιώτες και οικογένειες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα περιθώρια για μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών παραμένουν στενά. Σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ, το 72% των ενηλίκων στην Ελλάδα δηλώνει ότι μόλις τα βγάζει πέρα οικονομικά, ενώ περισσότεροι από δύο στους τρεις δεν έχουν χρήματα διαθέσιμα στο τέλος του μήνα. Μόλις το 41% θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια δαπάνη ίση με ένα μηνιαίο εισόδημα χωρίς να χρειαστεί δανεισμό ή βοήθεια από συγγενείς και φίλους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο οικονομικός σχεδιασμός δεν αφορά αποκλειστικά την επιλογή επενδύσεων. Η λογική του Financial Planning είναι ευρύτερη και επιχειρεί να συνδέσει σε ένα ενιαίο πλάνο το εισόδημα, τις καθημερινές και έκτακτες δαπάνες, τις οφειλές, την αποταμίευση, τις επενδύσεις και τον προγραμματισμό για τη συνταξιοδότηση.

Το «μαξιλάρι» για τα απρόοπτα

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η δυνατότητα αντιμετώπισης μιας ξαφνικής ανατροπής στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 40% των ενηλίκων στην Ελλάδα θα μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του για λιγότερο από έναν μήνα εάν έχανε την κύρια πηγή εισοδήματος, ενώ το 19% θα άντεχε λιγότερο από μία εβδομάδα. Παράλληλα, το 77% δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει μακροχρόνια αποταμίευση ή επένδυση και το 44% ότι δεν γνωρίζει πώς να αποταμιεύσει ή να επενδύσει σε βάθος χρόνου.

Στην πράξη, επομένως, ο οικονομικός σχεδιασμός μπορεί να ξεκινά από πολύ πιο καθημερινά ζητήματα: πόσο μεγάλο πρέπει να είναι ένα αποθεματικό έκτακτης ανάγκης, πόσο μπορεί να αποταμιεύεται κάθε μήνα και ποιες υποχρεώσεις πρέπει να προηγούνται.

Οι ανάγκες είναι διαφορετικές ανά περίπτωση. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας με μεγάλες διακυμάνσεις στα έσοδά του καλείται, για παράδειγμα, να συνυπολογίσει τις περιόδους χαμηλότερου τζίρου, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις προσωπικές του δαπάνες. Ένα ζευγάρι με στεγαστικό δάνειο και σχέδιο απόκτησης παιδιού έχει διαφορετικές προτεραιότητες, καθώς πρέπει να συνυπολογίσει τόσο τις νέες δαπάνες όσο και την αντοχή του προϋπολογισμού σε περίπτωση προσωρινής μείωσης ενός εισοδήματος.

Το δύσκολο κεφάλαιο της σύνταξης

Ανάλογη ανάγκη προγραμματισμού εμφανίζεται όσο πλησιάζει η συνταξιοδότηση. Η εκτίμηση του μελλοντικού εισοδήματος, των αποταμιεύσεων και των πιθανών αναγκών μπορεί να δείξει εάν οι σημερινοί οικονομικοί πόροι επαρκούν ή εάν απαιτούνται αλλαγές αρκετά χρόνια πριν από την αποχώρηση από την εργασία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο σε αυτόν τον τομέα. Μόλις το 35% των ενηλίκων θεωρεί ότι έχει κάνει καλή δουλειά στον οικονομικό σχεδιασμό της συνταξιοδότησής του, ενώ μεταξύ των οικονομικά ενεργών το ποσοστό περιορίζεται στο 31%.

Την ίδια στιγμή, η συνολική αποταμιευτική εικόνα παραμένει αδύναμη. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που παρατίθενται στο υλικό της Hellenic Financial Planning Association, η καθαρή αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών παρέμεινε αρνητική το 2025, στο -1,5% του ΑΕΠ.

Ο οικονομικός σχεδιασμός δεν αναιρεί, βέβαια, το βασικό πρόβλημα ότι για πολλά νοικοκυριά το διαθέσιμο εισόδημα αφήνει ελάχιστο χώρο για αποταμίευση. Μπορεί, όμως, να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την καταγραφή των οικονομικών δεδομένων, την ιεράρχηση στόχων και την προσαρμογή τους όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες.

Η σχετική συζήτηση θα βρεθεί στο επίκεντρο του 2nd Financial Planning Forum «Beyond Advice – Financial Planning for Impact», που διοργανώνει η Hellenic Financial Planning Association στις 20 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών ομιλητών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ο ρόλος της χρηματοοικονομικής συμβουλής, η οικονομική ανθεκτικότητα και η σύνδεση του σχεδιασμού με τους πραγματικούς οικονομικούς στόχους ιδιωτών και οικογενειών.

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