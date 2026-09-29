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29.09.2026 20:02

Η πρόσβαση ανηλίκων στα social media και η ενίσχυση του εισοδήματος στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει την Τετάρτη (30/09)

29.09.2026 20:02
ypourgiko240826

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Συνεδριάζει την Τετάρτη (30/09) στις 11.00 το πρωί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στην ατζέντα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά και τον Υφυπουργό Δημήτρη Μαρκόπουλο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης,

-Εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση σχετικά με την ολοκλήρωση των οροσήμων και στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής της χώρας,

-Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο, τον Υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Δικηγόρων,

-Παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Γιάννη Λαμπρόπουλο του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης και το Σωφρονιστικό Σύστημα,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη διαχείριση και την ενίσχυση των αναπτυξιακών προγραμμάτων,

-Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο σχετικά με τα προσχέδια δράσης Υπουργείων για το 2027,

-Εισήγηση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων δημοσίου τομέα έτους 2027.

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