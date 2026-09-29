Live η συζήτηση Τσίπρα στο Olympia Forum

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Συζήτηση πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου στο πλαίσιο του Olympia Forum, με θέμα: «Η θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει – Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον».

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