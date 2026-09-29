Ο Γεωργιάδης στέλνει τον Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

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Η αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας, το οποίο πιθανώς έχει κλονιστεί με τα τελευταία γεγονότα, και η επανάκτηση της εμπιστοσύνης στους γιατρούς είναι από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Υγείας δέκα ημέρες μετά την λειτουργία του medwatch, του συστήματος επιτήρησης των διαφημίσεων στις δομές υγείας, είπε πριν από λίγο ο υπουργός Yγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο ίδιος τόνισε με έμφαση ότι θα στείλει όλες τις καταγγελίες που προκύπτουν βάσει δημοσιευμάτων για τον ΙΣΑ και τον πρόεδρο Γιώργο Πατούλη. «Τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης.

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