Αλέξης Τσίπρας: Το πάρτι του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα πάρτι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς, συνεχίζεται

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Αρχιτέκτονα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ, Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε με κτηνοτρόφους στον Λάλα Ηλείας.

Μιλώντας για πάρτι πελατειακών σχέσεων και διαφθοράς, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην ηθική διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε ως στόχο με τη συνεργασία των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, να αυξηθεί η κομματική επιρροή της Ν.Δ. σε ευρύτερα κοινά.

Παράλληλα ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ αναφέρθηκε και στην πρακτική, όπως τη χαρακτήρισε, διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. «για όλους εσάς τους αληθινούς παραγωγούς που παράγουν και στερούνται μεγάλο μέρος των επιδοτήσεων και άρα μειώνεται το εισόδημά τους εξαιτίας του γεγονότος ότι μια σειρά από λαμόγια παριστάνουν τους παραγωγούς και συνεχίζουν να επιδοτούνται.»

Σε ό,τι αφορά τους αριθμούς του σκανδάλου, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως από τους 82.000 κτηνοτρόφους που δηλώνουν ότι δικαιούνται επιδότηση, μόνο οι 40.000 είναι αληθινοί. «Οι υπόλοιποι 42.000 προφανώς είναι στα χαρτιά, αλλά αυτοί παίρνουν τις μισές από τις επιδοτήσεις που εσείς δικαιούστε όταν το ποσό είναι συγκεκριμένο, αλλά μοιράζεται στους 82.000. Εσείς χάνετε τις μισές. Αυτή είναι η ουσία και ο πυρήνας του σκανδάλου. Και το σκάνδαλο δυστυχώς συνεχίζεται.» κατέληξε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

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