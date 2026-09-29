«Μπάζωμα» στα Τέμπη: Αμήχανη αντίδραση της κυβέρνησης στην παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο

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Με ένα αμήχανο σχόλιο υποδέχονται κυβερνητικές πηγές την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη Δικαιοσύνη» και πως «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».

Οι ίδιες πηγές σπεύδουν να υπογραμμίσουν ότι η παραπομπή δεν αποτελεί τελεσίδικη δικαστική κρίση, αλλά «ένα ενδιάμεσο στάδιο» της διαδικασίας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση».

Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο υιοθέτησε την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του πρώην υφυπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο.

Οι κυβερνητικές πηγές στέκονται, παράλληλα, στη στάση που είχε κρατήσει ο Χρήστος Τριαντόπουλος όταν η υπόθεση έφθασε στη Βουλή, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές.

«Όπως και να έχει, ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

«Συνεπώς, το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις», καταλήγουν οι κυβερνητικές πηγές.

Στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα»

Ο πρώην υφυπουργός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, σε σχέση με τους χειρισμούς στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν από την ολοκλήρωση της περισυλλογής των νεκρών.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και οι επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας Λάρισας κατά τον κρίσιμο χρόνο.

Κατά το κατηγορητήριο, οι επιτόπιοι χειρισμοί τους οδήγησαν σε αλλοίωση του χώρου και στην απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Πρόκειται για το πρώτο Ειδικό Δικαστήριο για την κυβέρνηση της ΝΔ και το πρώτο για τα Τεμπη, με την ανάκριση για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχ. Καραμανλή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου»

Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Χρήστος Τριαντόπουλος, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Σε δήλωσή του, ο πρώην υφυπουργός αναφέρει ότι σέβεται την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, αλλά διαφωνεί με το περιεχόμενο του βουλεύματος και προαναγγέλλει ότι θα αντικρούσει τα στοιχεία της υπόθεσης ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου. Όπως υποστηρίζει, εκεί θα υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της υπόθεσης και, κατά την άποψή του, θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

«Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητάς μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τριαντόπουλος υποστηρίζει ότι η προετοιμασία για τη δικαστική διαδικασία δεν μπορεί, όπως εκτιμά, να συνδυαστεί με τις απαιτήσεις μιας προεκλογικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό, όπως σημειώνει, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν θα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Μαγνησία στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει βουλευτής μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία ενόψει των επόμενων εκλογών.

«Ζήτησα να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης»

Αναφερόμενος στην υπόθεση των Τεμπών, ο Χρήστος Τριαντόπουλος υποστηρίζει ότι από την πρώτη στιγμή επέλεξε να κινηθεί θεσμικά και να αποφύγει την πολιτική αντιπαράθεση.

Υπενθυμίζει ότι, μετά την παραίτησή του από την κυβέρνηση, ζήτησε από τη Βουλή να τεθεί στη διάθεση της Δικαιοσύνης, προκειμένου η υπόθεση να κριθεί από τους «φυσικούς δικαστές» του.

Για την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αναφέρει ότι σέβεται την ιδιότητα των μελών του, αλλά διαφωνεί με το πόρισμα που δημοσιοποιήθηκε.

«Διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι εκεί, όπως υποστηρίζει, θα εξεταστούν σε βάθος όλα τα ζητήματα της υπόθεσης.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την περιοχή μέχρι την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής του θητείας, ενώ διαμηνύει ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Κλείνοντας, προαναγγέλλει ότι θα επανέλθει στην ουσία της υπόθεσης και στις συνθήκες που οδήγησαν στην παραπομπή του, σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν «αρκετές ευκαιρίες» να συζητηθούν και να αναδειχθούν τα ζητήματα που ο ίδιος θεωρεί κρίσιμα.

ΠΑΣΟΚ: Εξακολουθεί η κυβέρνηση να θεωρεί περιττή την παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση;

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες». Σημειώνει ότι «τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση».

«Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», ρωτά σε αυτό το πλαίσιο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η θέση του «ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση». Υπογραμμίζει δε ότι αυτή η αξιακή τοποθέτηση του κόμματος αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά ”άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς”», αναφέρει και σημειώνει: «Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

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