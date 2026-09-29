Άρσεις ασυλίας: Απορρίφθηκαν τα εισαγγελικά αιτήματα για Θεοδωρικάκο και Πλεύρη, «ναι» για Ζωή και Πολάκη

Takeaways by to pontiki AI Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη μετά από σχετικές ψηφοφορίες.

Αντιθέτως, τα αιτήματα για την άρση της ασυλίας των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου απορρίφθηκαν από το σώμα των βουλευτών.

Οι υποθέσεις των Πλεύρη και Θεοδωρικάκου αφορούσαν μηνύσεις αστυνομικού για υποτιθέμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων μέσω αποστολής γραπτών προεκλογικών μηνυμάτων.

Στη διαδικασία συμμετείχαν συνολικά 236 βουλευτές για την περίπτωση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και 234 για την περίπτωση του κυρίου Πολάκη.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τις γαλάζιες ψήφους, ως επί το πλείστον, αίρονται οι βουλευτικές ασυλίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη που συζητήθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια. Αντιθέτως απορρίφθηκαν τα εισαγγελικά αιτήματα για τις περιπτώσεις των Θάνου Πλεύρη και Τάκη Θεοδωρικάκου, που αφορούσε σε μηνύσεις του ίδιου αστυνομικού για παραβίαση προσωπικών δεδομένων με αφορμή γραπτά sms προεκλογικού χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι στη διαδικασία της ψηφοφορίας οι επιστολικές ψήφοι ανήλθαν σε 102.

Ειδικότερα, για την άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την μήνυση από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, υπέρ ψήφισαν 163 βουλευτές κατά ψήφισαν 64 βουλευτές και υπήρξαν και 9 «παρών». Ψήφισαν συνολικά 236 βουλευτές.

Για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη στην ψηφοφορία συμμετείχαν 234 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 159 βουλευτές, 72 κατά και υπήρξαν 3 «παρών».

Αντιστοίχως, για την άρση ασυλίας του Θάνου Πλεύρη, υπέρ ψήφισαν 51 βουλευτές, κατά οι 168 και «παρών» οι 17, επομένως και αυτό το αίτημα απορρίφθηκε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τοποθετούμενη για την υπόθεσή της αναφέρθηκε σε μία ακόμη «ψευδομήνυση» από τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό – για καταχρηστική μήνυση SLAP, έκανε λόγο και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης, Αλ. Καζαμίας. Σημείωσε πως ο εν λόγω δημοσιογράφος – δεν είναι δημοσιογράφος, είπε, αλλά «εκβιαστής από τηλεοράσεως» – έχει καταμηνυθεί από την ίδια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση «μαζί με στελέχη σας, Άδωνι Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, Μαρινάκη, Μαρκόπουλο… έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από 3.6.26 και την “κλωσάτε” τη δικογραφία, δεν την φέρνετε».

Για μία ακόμη μήνυση από τον Σταμάτη Πουλή, πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, έκανε λόγο και ο Παύλος Πολάκης δίνοντας μάλιστα συγχαρητήρια στη Ζωή κωνσταντοπούλου για το ότι οι μηνύσεις που έχει δεχτεί είναι περισσότερες.

«Εμένα αυτή είναι η 14η φορά μου, η 4η μήνυση του Σταμάτη Πουλή. Το δικαστικό παρακράτος καθαρίζει τις βρωμιές σας» είπε. «Νομίζετε πως επειδή με μηνύετε, θα προσκυνήσω. Όχι, δεν προσκυνάω και μέχρι το τέλος θα λέω πως έχετε φάει και τα πόμολα της πόρτας!», κατήγγειλε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά τις άρσεις ασυλίας των Πλεύρη και Θεοδωρικάκου αυτές αφορούν σε μήνυση από τον ίδιο αστυνομικό για παραβίαση προσωπικών δεδομένων λόγω γραπτών μηνυμάτων.

Ο Θάνος Πλεύρης, αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του σημείωσε πως δέχτηκε μήνυση από έναν άνθρωπο του οποίου ήταν δικηγόρος μέχρι τη στιγμή της υπουργοποίησής του, κι επομένως είχε νόμιμα τον αριθμό του τηλεφώνου του. Ο δε Τάκης Θεοδωρικάκος παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία απέρριψε τις καταγγελίες του αστυνομικού, αφού δεν είχε λάβει κανένα γραπτό μήνυμα από τον υπουργό.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Θεοδωρικάκου με φόντο την άρση ασυλίας του – «Δεν θα ξαναπιάσετε τον γιο μου στο στόμα σας»

Τριαντόπουλος μετά την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο: Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό ότι δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Κεραμέως: Κριτής όλων είναι ο ελληνικός λαός – Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απειλής από τις ΗΠΑ











